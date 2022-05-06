HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet! Bir anda kendini jiletle kesmeye başladı...

Yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet! Bir anda kendini jiletle kesmeye başladı...

06.05.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dehşete düşüren anlar yaşandı. Filistin uyruklu 27 yaşındaki genç, bunalıma girerek önce üst kıyafetlerini çıkardı, ardından bir anda kendini jiletle kesmeye başladı. Jiletle kendine zarar veren genç, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olayda akan kanlar nedeniyle kaldırım adeta kırmızı renge boyandı. Olay, yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleşirken vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

Yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet! Bir anda kendini jiletle kesmeye başladı...

Korkunç olayda İddiaya göre, Bodrum’da ağabeyi ile birlikte bir otelde yaşadığı öğrenilen 27 yaşındaki Filistin uyruklu Diaa Misleh, bunalıma girdi. Atatürk Caddesi girişinde, vücudunun üst kısmındaki kıyafetleri çıkaran genç, kendisini jiletle kesmeye başladı.

0c4710e3-0d54-4adc-9673-1c74a8b87d57

JİLETLE VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNİ KESTİ

Vücudunun birçok yerini jiletle kesen gençten akan kanlar, kaldırımı adeta kırmızı renge boyadı.

23801fb1-429c-4c45-98f4-e10615dac937

Yüzlerce kişinin gözü önünde yaşanan olayda kimi vatandaşlar gördükleri olay karşında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

b2719a2e-73ce-45eb-8d9a-5af8d47561d5

Etrafa bağırdığı görülen genç, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

c797eb4b-85d0-421c-89ab-d13e728d0c7b

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

e0b5917f-5ac7-49ad-b3fe-84a617c85b64

Ambulansa alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. (İHA)

f3498ed8-e212-4a27-a236-2a2f60420e59

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Dikkat çeken detay, kimlikleri....1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Dikkat çeken detay, kimlikleri....
Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...
Ümit Özdağ'dan zehir zemberek sözler! 'Canınız cehenneme'Ümit Özdağ'dan zehir zemberek sözler! 'Canınız cehenneme'
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum Filistin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Yeni ittifak çıkışı: Saadet ve DEVA'ya teklifte bulundum

Yeni ittifak çıkışı: Saadet ve DEVA'ya teklifte bulundum

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

İlginizi Çekebilir

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! Jakuziden twerk yaptı

Fazla kilolarını eleştirdiler! Jakuziden twerk yaptı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.