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  4. Yüzlerinde güller açtı! Depremzede çocuklar unutulmadı... 23 Nisan'da su altında renkli görüntüler: Doyasıya eğlendiler

Yüzlerinde güller açtı! Depremzede çocuklar unutulmadı... 23 Nisan'da su altında renkli görüntüler: Doyasıya eğlendiler

23.04.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve bu özel gün çocuklara armağan edildi. 1920'den beri coşkuyla kutlanan bayram bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk geçse de çocukların neşesi yüzlerinden eksik olmadı. Deprem bölgesi başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen etkinliklerde depremzede çocuklar doyasıya eğlendi. Hataylı, 14 yaşındaki depremzede İnci'nin su altındaki kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzlerinde güller açtı! Depremzede çocuklar unutulmadı... 23 Nisan'da su altında renkli görüntüler: Doyasıya eğlendiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, Kahramanmaraş'ta Valilik binasının bahçesinde yapılan törenle başladı.

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İl Milli Eğitim Müdürü Yunus Karaman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

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Konuşmaların ardından çocuklar müzik eşliğinde dans edip, lunaparkta eğlendi.

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DEPREMZEDE İNCİ 23 NİSAN'I SU ALTINDA KUTLADI

Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri, 6 Şubat'taki depremlerde çöken ve bazı yakınlarını kaybeden 8. sınıf öğrencisi İnci İnci, ailesiyle Antalya'nın Kemer ilçesine yerleşti.

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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, eğitimine Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde devam eden İnci'ye bayram anısına dalış deneyimi yaşatmak istedi. Ceylan, depremzede İnci'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için ailesiyle irtibata geçerek çocukla görüştü.

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Dalış eğitmenleri Suat Karaman ve Mesut Bozkurt ile "NordStar" isimli tekneyle Kemer'deki Kiriş koyuna açılan Ceylan, İnci'ye nasıl dalış yapacağını, su altında dikkat etmesi gerekenleri ve işaretleri öğretti.

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Gerekli eğitimin ve deneme dalışlarının ardından eğitmenler gözetiminde tüplü 5 metre dalan İnci, su altında balıkları besledi, deniz altını yakından görme imkanı buldu.

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İnci'nin ilk kez deneyimlediği bu anları, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan görüntüledi.

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İlk kez dalış heyecanı yaşayan İnci İnci depremlerden sonra Antalya'ya geldiklerini, okuluna burada devam ettiğini söyledi.

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Su altını inceleme fırsatı bulan İnci, "Dalış çok güzeldi, balıklar vardı." dedi.

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DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER,'BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM' ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde, aralarında depremzede öğrencilerin de olduğu belediye bünyesinde oluşturulan Çocuk ve Gençlik Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi.

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Erdemli Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu öğrencileri, 23 Nisan coşkusu için bir araya geldi. 11 ili etkileyen depremin ardından ilçeye gelen depremzede ve Erdemlili öğrencilerden oluşan koro, ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını seslendirdi.

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Klibin şefliğini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptı. Öğrenciler seslendirdikleri klibi 23 Nisan’da deprem bölgesindeki arkadaşlarına armağan etti.

ADIYAMAN'DA 23 NİSAN COŞKUSU

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da da 23 Nisan Şenliği düzenlendi. Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında düzenlenen programda yüz boyamadan mini futbola, motor sporları simülasyonundan şişme oyunlarına kadar birçok etkinlik düzenlendi.

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Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar yapıldı. Şenlik havasında geçen etkinliğe katılan çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile bando eşliğinde eğlendi.

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OSMANİYE'DE DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BEĞENİYLE İZLENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Osmaniye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

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Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Mithatpaşa İlkokulu’nda devam etti. Okul Müdürü Mustafa Yaşkeçeli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

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Programın devamında Kafkas, halk oyunları gösterisi sunan öğrenciler, Türk Bayrağını öpüp, Vali Erdinç Yılmaz’a teslim etti. Vali Yılmaz da bayrağı teslim aldıktan sonra öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra ise “Hoş geldin 23 Nisan” adlı şiir okundu. Anasınıfı öğrencileri tarafından sergilenen dans gösterisi protokol ve veliler tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilerin yumurta taşıma yarışması ve Kafkas halkoyunları gösterisinin ardından öğrenciler tarafından koro gösterisi beğeniyle izlenip alkışlandı.

23 Nisan kutlamaları öğrenciler ve protokolün gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR BEYOĞLU’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE BULUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde depremzede çocuklar Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi. Etkinliğe, 45 depremzede aile ve çocukları katılım sağladı.

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Depremler nedeniyle farklı illere dağılan depremzede aileler ve çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Çocuklar için gerçekleştirilen etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, depremzede aileler ve çocukları katılım gerçekleştirdi.

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Çocukların bayramını kutlamak için düzenlenen program deneyim atölyeleri, şişme oyun parkurları, pandomim gösterisi, yarışmalar, bubble showlarlar, ve uzay sinema çadırı ile başladı. Etkinlik sürpriz ikramlar ile devam ederek çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yönlendirmesi ile etkinlik alanındaki çocuklardan "Var olsun bayrağımız, var olsun vatanımız, var olsun devletimiz, var olsun cumhuriyetimiz, var olsun birliğimiz, var olsun beraberliğimiz, var olsun kardeşliğimiz, var olsun istiklalimiz, var olsun istikbalimiz, var olsun Türkiye, vatanımız için, bayrağımız için, devletim için çok çalışacağım" sesleri yükseldi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan depremzede çocuklar, burada kendilerine çok iyi davranıldığını, herkesin onları mutlu etmek için uğraştıklarını söyledi. Çok mutlu olduklarını ve çok eğlendiklerini aktaran çocuklar, etkinliği düzenleyen ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

(AA-DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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