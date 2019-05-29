HABER

YÜZME HAVUZUNUN KLOR TANKINDA SIZINTI, 100 KİŞİ ZEHİRLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 08:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi.

ANTALYA'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33. Sokak'taki 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin yüzme havuzu suyunu dezenfekte etmek amacıyla kapalı otoparktaki tanklara dün sabah saatlerinde bir ton klor dolduruldu. Ancak tanktaki gaz sıkışması nedeniyle tankın kapağı sızıntı yaptı. Akşam saatlerinde gelen yoğun koku üzerine otoparkı kontrol eden görevliler, klorun tanktan taştığını fark etti.
İTFAİYE ERLERİ ÇIKARDI
Çoğunluğu yerleşik yabancı çok sayıda site sakini klor gazından etkilendi. Pek çok site sakini mide bulantısı ve kusma nedeniyle evlerinden çıktı. Görevlilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen site sakinlerine ambulanslarda müdahale etti.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, gaz maskeleri ve oksijen tüplerini takan itfaiye erleri site sakinlerini evlerinden tahliye etti. Tahliye sırasında bir itfaiye eri de gazdan zehirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği itfaiye eri ve durumu ağır olan 7 site sakini ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ
Sitenin tamamen tahliyesinin ardından sızan klorun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Temizlik çalışması sırasında tekrar oluşan yoğun gazın kimseyi etkilememesi için çevredeki binalar da tahliye edildi. Evlerinden kucaklarında çocuklarıyla çıkan bina sakileri bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinleri gazdan etkilenmemek için elleriyle ağız ve burunlarını kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri saat 03.00'e kadar süren çalışma sonunda sızıntıyı önleyerek kloru temizledi.

Görüntü Dökümü
------------
-Ambulans ve itfaiyelerden görüntü
-Siteden çıkan kişilerden görüntüler
-İtfaiye erlerinin çalışmalarından görüntüler
-Ambulansta tedavi edilen hastalardan görüntüler
-Zehirlenen itfaiye erinden görüntüler
02.44" / 306 MB
Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Yaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden olduYaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden oldu
Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdiLastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Günlük burç yorumları 29 Mayıs Çarşamba - Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Sabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar var

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Aydın'da korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

Korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

İzmir'de kepçenin altında kalan sanayi işçisi hayatını kaybetti

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.