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  4. Yüzüne demir saplanmıştı! O işçi yoğun bakımdan çıktı... 'Demir yüzüme çarptı zannettim'

Yüzüne demir saplanmıştı! O işçi yoğun bakımdan çıktı... 'Demir yüzüme çarptı zannettim'

22.11.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da çalıştığı inşaatta yüzüne demir saplanan ve sevk edildiği Samsun'daki hastanede yüzündeki demir çıkarılan işçi yoğun bakım servisinden normal servise alındı. O anları anlatan 39 yaşındaki Celal Sayar, "İnşaatta ip çekmiştik. İpin ucunda demir bağlıydı. İpi çekince ipe bağlı demir yüzüme saplandı. Ben önce demir yüzüme çarptı zannettim" ifadelerini kullandı.

Yüzüne demir saplanmıştı! O işçi yoğun bakımdan çıktı... 'Demir yüzüme çarptı zannettim'

Edinilen bilgiye göre, Giresun'da çalıştığı inşaatta yüzüne demir saplanarak ölümden dönen 3 çocuk basası Celal Sayar, yüzündeki demir ile kaldırıldığı Giresun'daki hastaneden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yüzüne saplanan demir Samsun'daki hastanede ameliyatla alınan Celal Sayar, yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından normal servise alındı.

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'DEMİR YÜZÜME ÇARPTI ZANNETTİM'

Hastanenin kulak burun boğaz (KBB) servisinde tedavisi devam eden Celal Sayar yaşadığı olayı anlatarak, "İnşaatta ip çekmiştik. İpin ucunda demir bağlıydı. İpi çekince ipe bağlı demir yüzüme saplandı. Ben önce demir yüzüme çarptı zannettim" dedi. Cemal Sayar'ın yüzüne saplanan inşaat demirinin ise ameliyatla çıkarıldıktan sonra polis tarafından Giresun Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi demir

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