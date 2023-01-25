HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yüzüne ütü basmaya çalışmış! Vahşette korkunç detaylar... Eşarpla boğup boğazından bıçaklayarak katletmişti! 'Enişte koş babam anneme bir şey yaptı'

Yüzüne ütü basmaya çalışmış! Vahşette korkunç detaylar... Eşarpla boğup boğazından bıçaklayarak katletmişti! 'Enişte koş babam anneme bir şey yaptı'

25.01.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de meydana gelen kan donduran kadın cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki S.U. 21 yıllık eşi 38 yaşındaki Ummuhan Zerrin Uygun'u önce eşarbıyla boğmuş, sonra da boğazından bıçaklayıp katletmişti. Tutuklanan S.U.'nun geçen sene de eşinin yüzüne ütü basmak istediği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Yüzüne ütü basmaya çalışmış! Vahşette korkunç detaylar... Eşarpla boğup boğazından bıçaklayarak katletmişti! 'Enişte koş babam anneme bir şey yaptı'

Dehşete düşüren vahşet dün saat 19.30 sıralarında, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki apartmanın 2. katından yaşandı. İddiaya göre S.U. evde alkol alıp 2 çocuğunun annesi olan eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce koca, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini önce eşarpla boğdu, sonra da boğazından bıçakladı. Gelen sesler üzerine apartman sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinin ardından kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. S.U. ise gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Ummuhan Uygun'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Uygun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine götürüldü. Kan donduran olayda yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

1 SENE ÖNCE DE KARISININ YÜZÜNE ÜTÜ BASMAYA ÇALIŞMIŞ

Çiftin, 21 yıl önce kaçarak evlendikleri öğrenilirken, S.U. hakkında 1 yıl önce de eşinin yüzüne ütü basmaya çalıştığı, Ummuhan Zerrin Uygun'un şikayetçi olması üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

ce305eba39e9ee85f2e3e573cbd5f4a1

"BU ADAM KENDİ EŞİNİ DOLANDIRDI"

Enişte Ramazan Aydoğan, Ummuhan Zerrin Uygun'un sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek, "Bu adam kendi eşini dolandırdı. Bankadan eşinin üzerine kredi çektirip, kumarda bitirdi. Baldızımı 1 yıl önce darbedip yüzüne ütü basmak istemiş. Bu yüzden uzaklaştırma kararı aldırdı ancak evden gitmedi. Baldızım, kız kardeşinin yanına gitti. Ummuhan Zerrin Uygun geçen cumartesi bize geldiğinde gözündeki morluklar vardı. Çocukları da bizi kavga ettiklerinde arıyorlardı." şeklinde konuştu.

935e4c5a6a2ae27137ad3d5737f04f54

"KIZI 'BABAM ANNEME BİR ŞEY YAPTI' DİYEREK BENİ ARADI"

Aydoğan, "Dün akşam da kızı beni arayıp 'Enişte koş, eve acil gel. Babam anneme bir şey yaptı' dedi. Evin önüne geldiğimde polis ve ambulans vardı" dedi.

f51bde943c26e4efd8f1728defadb002

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.U.'nun, ifadesinde, eşinin kendisini aldatması iddiasıyla aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi. (DHA)

1f396ee78af01e7900f0a1c137ee0df5

Denizli'de vahşet! Karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra bıçakla boğazını kesti Denizli'de vahşet! Karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra bıçakla boğazını kesti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP'li ismin ağabeyi ve yengesi ölü bulundu!MHP'li ismin ağabeyi ve yengesi ölü bulundu!
CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtilerCHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler
Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Denizli uzaklaştırma kararı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Amir Hadziahmetovic transferi bitti!

Amir Hadziahmetovic transferi bitti!

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

Sosyal medyadan duyurdu! '6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir'

Sosyal medyadan duyurdu! '6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.