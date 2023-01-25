Yüzüne ütü basmaya çalışmış! Vahşette korkunç detaylar... Eşarpla boğup boğazından bıçaklayarak katletmişti! 'Enişte koş babam anneme bir şey yaptı'

Dehşete düşüren vahşet dün saat 19.30 sıralarında, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki apartmanın 2. katından yaşandı. İddiaya göre S.U. evde alkol alıp 2 çocuğunun annesi olan eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce koca, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini önce eşarpla boğdu, sonra da boğazından bıçakladı. Gelen sesler üzerine apartman sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinin ardından kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. S.U. ise gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Ummuhan Uygun'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Uygun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine götürüldü. Kan donduran olayda yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

1 SENE ÖNCE DE KARISININ YÜZÜNE ÜTÜ BASMAYA ÇALIŞMIŞ

Çiftin, 21 yıl önce kaçarak evlendikleri öğrenilirken, S.U. hakkında 1 yıl önce de eşinin yüzüne ütü basmaya çalıştığı, Ummuhan Zerrin Uygun'un şikayetçi olması üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

"BU ADAM KENDİ EŞİNİ DOLANDIRDI"

Enişte Ramazan Aydoğan, Ummuhan Zerrin Uygun'un sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek, "Bu adam kendi eşini dolandırdı. Bankadan eşinin üzerine kredi çektirip, kumarda bitirdi. Baldızımı 1 yıl önce darbedip yüzüne ütü basmak istemiş. Bu yüzden uzaklaştırma kararı aldırdı ancak evden gitmedi. Baldızım, kız kardeşinin yanına gitti. Ummuhan Zerrin Uygun geçen cumartesi bize geldiğinde gözündeki morluklar vardı. Çocukları da bizi kavga ettiklerinde arıyorlardı." şeklinde konuştu.

"KIZI 'BABAM ANNEME BİR ŞEY YAPTI' DİYEREK BENİ ARADI"

Aydoğan, "Dün akşam da kızı beni arayıp 'Enişte koş, eve acil gel. Babam anneme bir şey yaptı' dedi. Evin önüne geldiğimde polis ve ambulans vardı" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.U.'nun, ifadesinde, eşinin kendisini aldatması iddiasıyla aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi. (DHA)



