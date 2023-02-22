Yüzünü birkaç ay boyunca yıkamamanın faydaları paylaştı! "Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey"

Cilde uygulanan çeşitli bakım ürünleri cilt bariyerinin bozulmasına neden olabiliyor. Bu sebeple herkesin kendi bakım rutinini oluştururken doğru ürünleri tercih etmesi gerekiyor. TikTok'ta giderek artan yüz yıkamamanın faydalarını paylaşan hesaplar akıllarda soru işareti oluşturuyor. Imen isimli bir kadın yüzünü aylardır yıkamadığını paylaşarak yüz yıkamamanın faydalarını anlattı.

Kameranın önünde yüzü çıplak olan Imen, yüzünü yıkamayı bırakma kararının ardındaki nedeni açıkladı. Yüzünün yeni uyandığı için patates gibi göründüğü belirten Imen, güzellik hilesini denemeden önce bunun "iğrenç" olduğunu düşündüğünü itiraf etti. Ancak izleyicilerine bu yöntemden hiç pişmanlık duymadığını söyledi. "Şimdi, yaptığım şey bu ve hoşuma gidiyor," dedi.

Imen, yüzünün tamamını ovmak yerine, önceki geceden kalan kalıntıları temizlemek için gözlerini suyla silmeyi tercih ediyor. Daha sonra fazlalıkları almak için bir yüz bezi kullanarak cildini hafif dokunuşlarla kurutmadan önce yüzünü gül suyuyla hafifçe siliyor. Daha sonra çarpıcı cildini yakından gösterirken, "Bundan sonra yüzüm taze, temiz ve fazla bir şey yapmam gerekmiyor" dedi.

Birçoğumuz güzellik ürünlerine küçük bir servet harcamaya alışkın olsak da, bu tüyoyu deneyen birçok kişi sonuçlardan memnun kaldığını belirtiyor.

Imen, sabah yıkamasını atlayan tek kişi değil. Salma Hayek de dahil olmak üzere birçok ünlünün de bunu yaptığı biliniyor. Güzel aktör, genç bir kadınken büyükannesi tarafından güzellik sırrının kendisine anlatılmasının ardından kısa bir süre önce sabahları yüzünü yıkamayı reddettiğini söyledi.

CİLDİNİZİN DOĞAL YAĞINI KORUYUN

Şöyle açıkladı: “Geceleri cildiniz, cildinizin genç görünmesi için ihtiyaç duyduğu tüm yağları üretir. Yenilenir. Bu nedenle, cildinizi gece gerçekten harika bir şekilde yıkayın, ancak sabahları cildinizdeki zor işi yıkamayın.”

Cameron Diaz gibi diğer ünlüler, nadiren yüzlerini yıkadıklarını bile itiraf ettiler.

