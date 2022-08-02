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Yüzünü yıkamak istemişti! Kahreden ölüm

02.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de yüzünü yıkamak için eğildiği gölete düşen kişi hayatını kaybetti.

Yüzünü yıkamak istemişti! Kahreden ölüm

Olay, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömer Efendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyün göletine yakın bir yerde çalışma gerçekleştiren 27 yaşındaki Burak Erdinç, terleyince gölette elini yüzünü yıkamak istedi. Bir anda dengesini kaybeden Erdinç, gölete düştü.

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GÖZLERDEN KAYBOLDU

Durumu fark eden kişiler yardıma koşsa da 27 yaşındaki genç gözlerden kayboldu. Köylülerin yardımı ile sudan çıkarılan genç için olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler yaptıkları kontrolde 27 yaşındaki Burak Erdinç’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Erdinç’in cansız bedeni morga kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce gölet
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