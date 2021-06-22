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Hintli kadınların güzellik sırrı! Gençliklerini korumak için uyguladıkları yöntemler şaşırttı

22.06.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hintli kadınların yaşam tarzı aslında geleneklerinden dolayı çocuk yaşlarında inşa edilir. Çocukken öğrendikleri kültürel normları hayatlarının her alanına adapte ederler. Güzellik rutinleri de aslında bu öğrenilen kalıplardan bir tanesidir.

Hintli kadınların güzellik sırrı! Gençliklerini korumak için uyguladıkları yöntemler şaşırttı

Hintli kadınlar, doğal ve sağlıklı görünmek için kendi yöntemlerini geliştirmiştir. Kendilerine ait oluşturdukları bu rutinde organik yiyecekler ve olumlu inançları da büyük etki gösterir. Sizler için Hintli kadınların güzellik sırlarını araştırdık.

DOĞALLIĞI TERCİH EDERLER

Kadınlar doğal hallerinde daha güzel olduklarına inanırlar. Bu nedenle estetik işlemlerden uzak durmayı tercih ederler. Özellikle yüz hatlarını sağlık problemleri söz konusu olmadığı sürece değiştirecek bir işlemden kaçınırlar.

CİLT BAKIM RUTİNLERİNDE DOĞAL MALZEMELER SEÇERLER

Cilt bakımında kullandıkları ana organik maddeler zerdeçal ve güldür. Zerdeçal, hem sindirim sistemi hem de cilt sağlığı açısından oldukça etkili bir besindir. Gülün ise cildi ferahlatma ve sakinleştirme özellikleri vardır.

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İÇSEL YOLCULUK

Hindistan'daki kadınlar, zihin ve bedenin güçlü bir şekilde bağlantılı olduğuna inanırlar. Zihin rahatlayıp stresten kurtulduktan sonra sağlıklı olmaya teşvik eder. Hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için olumlu bir yaşam tarzı vücuda yansır. Meditasyon yapar ve özel bir masaj eşliğinde nefes almak için zaman ayırırlar. Ayrıca belli bir süre uyumanın onların daha genç ve güzel görünmelerine yardımcı olduğuna inanılıyor.

YÖRESEL YİYECEK TÜKETİMİ

Organik gıda tüketimini sağlıklı yaşamın ilk anahtarı olarak görürler. Bu nedenle yiyecekleri mevsimine göre seçerler. Genellikle ev yapımı ve yöresel yemeklere yönelirler.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan cilt bakımı
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