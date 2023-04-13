Yüzünüzü 10 yaş genç gösteren rengi açıkladı! "Herkese yakışıyor"

Doğru stil ve renklerle daha genç, dinamik görünmek mümkün olabiliyor. Dolabınızda bulunan soluk renklerden sıkıldıysanız ve bu renklerin enerjinizi düşürerek daha yaşlı gözükmenize sebep olduğunu düşünüyorsanız stilist Trinny'nin fikirlerine şans verebilirsiniz. Trinny, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videoda her kadının dolabında bulunması gereken rengi açıkladı.

Trinny, bedeni, teni veya saç rengi ne olursa olsun herkesin mor giyebileceğini açıkladı ve tamamen mor bir kıyafet oluşturmak için en iyi stil ipuçlarını paylaştı. Trinny şöyle açıkladı: "Mor herkese yakışan bir renk ve yüzü yukarı kaldıracak bir renk."

Trinny, giyinmeden önce makyajını yaptı: "Minimal makyaj yapacağım ve size komple nasıl mor giyindiğimi göstereceğim." Uzman morun farklı tonlarında mor bir süveter, mor geniş paça pantolon ve mor çoraplar seçti; süveter parlak mor, pantolon leylak ve çoraplar koyu mordu.

"HERKES HER RENGİ GİYEBİLİR"

Görünümünü bir çift beyaz spor ayakkabı ile tamamladı. "Şimdi biraz gümüş aksesuarlara ihtiyacım olduğunu düşünüyorum" diyerek ince bir kemer kullandı.

Trinny sözlerini şöyle bitirdi: "Bazen sana en büyük neşeyi getiren renkleri giymen gerekir!" Trinny "felsefesini" açıkladı. "Herkes her rengi giyebilir - sadece kendin için doğru rengi seçmelisin" dedi.

CİLT ALT TONU NASIL BELİRLENİR?

Ayrıca, hangi cilt alt tonuna sahip olabileceğinizi öğrenmek için yapabileceğiniz hızlı bir test var ve bu tamamen siyahın size nasıl göründüğü ile ilgili. Trinny, “Makyajsız siyah giyebiliyorsanız, soğuk, parlak tonlara uyan bir havanız var demektir. Siyahlar içinde yorgun görünüyorsanız ve makyaj yapmanız gerekiyorsa orta tonlara yakışan nötr birisiniz. Hangi makyajı yaparsanız yapın siyah sizi tüketiyorsa, sonbaharın sıcak ve yakışan renklerindensiniz.” dedi.

