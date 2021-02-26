Yüzünüzü daha ince gösteren makyaj hilesi! Elmacık kemiklerini belirginleştirmede...

Yuvarlak bir yüzünüz mü var, ya da yüzünüzün daha fazla tanıma ihtiyacı olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Bu iki soruya da evet yanıtı verirseniz, bugünkü konumuzdan kesinlikle keyif alacaksınız. Çünkü her şey sadece makyajla yüzünüzü nasıl incelteceğinizle ilgili. İşte bıçak altına girmeden yüzü ince göstermenin yolu.

45 DERECELİK AÇI OLUŞTURAN ÇİZGİLER YAPIN

Yüzü olduğundan daha ince göstermek için, kontür tekniklerine başvurulmalıdır. Bunun için yüzde yaklaşık 45 derecelik açılar oluşturan çizgiler yapılır.

Elmacık kemiklerini belirginleştirmede olduğu gibi, yaklaşık 45 derecelik bir açıyla çizgi oluşturulur. Kontür için pudra, fondöten gibi ürünler kullanabilirsiniz.

ÇENE BÖLGESİNİ ES GEÇMEYİN

Kontür, önce elmacık kemiklerinin altına uygulanır. Ardından çeneye de sürülür. Alnın dış köşeleri ve kaş üstü de boyanır.

Ardından sürülen boyalar karıştırılır. Yüz olduğundan daha ince ve daha kemikli gözükür.



