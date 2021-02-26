KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yüzünüzü daha ince gösteren makyaj hilesi! Elmacık kemiklerini belirginleştirmede...

Yüzünüzü daha ince gösteren makyaj hilesi! Elmacık kemiklerini belirginleştirmede...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyajla yüzünüzü nasıl incelteceğinize dair neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yuvarlak bir yüzüm var ve neredeyse hiç görünür elmacık kemiğim yok' diyorsanız sizi böyle alalım. Kontür uygulamasıyla yüz bakın nasıl inceltiliyor.

Yuvarlak bir yüzünüz mü var, ya da yüzünüzün daha fazla tanıma ihtiyacı olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Bu iki soruya da evet yanıtı verirseniz, bugünkü konumuzdan kesinlikle keyif alacaksınız. Çünkü her şey sadece makyajla yüzünüzü nasıl incelteceğinizle ilgili. İşte bıçak altına girmeden yüzü ince göstermenin yolu.

45 DERECELİK AÇI OLUŞTURAN ÇİZGİLER YAPIN

Yüzü olduğundan daha ince göstermek için, kontür tekniklerine başvurulmalıdır. Bunun için yüzde yaklaşık 45 derecelik açılar oluşturan çizgiler yapılır.

Elmacık kemiklerini belirginleştirmede olduğu gibi, yaklaşık 45 derecelik bir açıyla çizgi oluşturulur. Kontür için pudra, fondöten gibi ürünler kullanabilirsiniz.

Screenshot_29

ÇENE BÖLGESİNİ ES GEÇMEYİN

Kontür, önce elmacık kemiklerinin altına uygulanır. Ardından çeneye de sürülür. Alnın dış köşeleri ve kaş üstü de boyanır.

Ardından sürülen boyalar karıştırılır. Yüz olduğundan daha ince ve daha kemikli gözükür.

Göz altı morluklarını kapatmak için nasıl makyaj yapılmalıdır?Göz altı morluklarını kapatmak için nasıl makyaj yapılmalıdır?
Ameliyat masasına yatmaya gerek yok! Makyajla burun nasıl daraltılır, işte videolu anlatımıAmeliyat masasına yatmaya gerek yok! Makyajla burun nasıl daraltılır, işte videolu anlatımı
Kemerli burnu düz gösteren makyaj hilesi! Bir numaralı kural...Kemerli burnu düz gösteren makyaj hilesi! Bir numaralı kural...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
Bu yağ meğer ne etkiliymiş! Bakterileri yok ederek...Bu yağ meğer ne etkiliymiş! Bakterileri yok ederek...
Koltuk altı kararmasına ev yapımı krem!Koltuk altı kararmasına ev yapımı krem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bu yağ meğer ne etkiliymiş! Bakterileri yok ederek...

Bu yağ meğer ne etkiliymiş! Bakterileri yok ederek...

Evde yaparken dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları! Çok derin kesmeyin çünkü...

Evde yaparken dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları! Çok derin kesmeyin çünkü...

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

26 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

26 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kırışıklıkları silgi gibi siliyor!

Kırışıklıkları silgi gibi siliyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

Muayene ile belli oluyor! Vajinaya bakıldığında...

Muayene ile belli oluyor! Vajinaya bakıldığında...

Diğer Haberler

Adım adım evde pedikür yapmanın kolay yolları: Dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları!

Evde yaparken dikkat etmeniz gereken nokta tırnak kenarları! Çok derin kesmeyin çünkü...

Yağlı ciltten kurtulmanızı sağlayan yağlar! Buhur ve sardunya yağı gözenekleri tıkamadan...

Bu yağ meğer ne etkiliymiş! Bakterileri yok ederek...

Herkesin tırnağında: Protez tırnağın adım adım yapılışı!

Bakması bile zor ama! Yaptırmanın yolu bundan geçiyor

Pürüzsüz cildin anahtarı: Pudra sürerken sünger yerine fırça kullanın!

Pürüzsüz cildin anahtarı: Pudra sürerken sünger yerine fırça kullanın!

Hep elinize sürerek test ediyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Fondöteni denemek için...

Hep elinize sürerek test ediyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Fondöteni denemek için...

Alt tarafı bir krem diye düşünmeyin! Eğer cildinizde akne varsa nemlendiriciniz...

Alt tarafı bir krem diye düşünmeyin! Eğer cildinizde akne varsa nemlendiriciniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.