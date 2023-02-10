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  4. Yüzyılın felaketi sonrası şoke eden görüntüler geliyor! "Bir bina komple temelden kalkmış"

Yüzyılın felaketi sonrası şoke eden görüntüler geliyor! "Bir bina komple temelden kalkmış"

10.02.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası dört bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgelerden gelen görüntüler de zaman zaman şoke ediyor. Son olarak sosyal medyada yapılan bir paylaşım ağızları açıkta bıraktı. bir binanın komple temelden yerinden kalkması gündem oldu.

6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem ve ardından Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem 10 ili yerle bir etti. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ederken gelen bazı görüntüler ise herkesi şoke ediyor.

Son olarak sosyal medyada Can Gürses'in yaptığı bir paylaşım herkesi şoke etti.

Can Gürses paylaşımında "Deprem bölgesinden bir bina komple temelden kalkmış... Uzmanı değilim ama bilenler yazsın, 5 kat binaya 1-2 metrelik temel atılması neredeyse cinayete teşebbüs değil mi?" diyerek sitem etti.

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Paylaşımı görenler ise "Binada değil zeminde sıkıntı var sanki" yorumlarında bulundu.

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