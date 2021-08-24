Yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle tablet fiyatları düşecek

Malum uzun bir süredir pandemi sürecinin içerisinde bulunuyoruz. Pandemiden en çok etkilenen alan ise eğitim oldu. Covid vakalarının hızla arttığı tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de salgının yayılma hızını azaltmak için bazı tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerden birisi de yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmesi olmuştu.

Uzaktan eğitim sürecinde dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerin fiyatında önemli artışlar gerçekleşti. Çünkü öğrencilerin EBA üzerinden ders dinlemelerinin en makul yolu diz üstü bilgisayarlar ya da tabletlerdi.

Neyse ki kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte tablet ve bilgisayar fiyatları da normale döndü.

Şimdi ise 6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçileceği kesinleşti. Hal böyle olunca tabletlere olan ilgi de öyle ya da böyle azalacaktır. En azından Türkiye için uzaktan eğitim şimdilik söz konusu değil diyebiliriz.

Hal böyle olunca tablet fiyatları da orta vadede düşecektir. Eğer ülke genelinde tekrardan uzaktan eğitim söz konusu olursa tablet fiyatları bir kez daha yükselebilir. Elbette bu kesin demiyoruz. Fakat şu anda 1500 TL civarına hayli uygun fiyatlı tabletler satılıyor. Sizlere önerimiz eğer durumunuz varsa fiyatlar çok zamlanmadan makul bir tablet almanız yönünde olacaktır. Tabi ki yine de tercih sizlerin.

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