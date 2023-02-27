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Zabıta memuru, iş arkadaşını silahla vurarak ağır yaraladı!

27.02.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, iş arkadaşını silahla vurarak ağır yaralayan zabıta memuru gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı zabıta memurunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zabıta memuru, iş arkadaşını silahla vurarak ağır yaraladı!

Eskişehir'de aynı karakolda görev yaptığı arkadaşını tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan zabıta memuru, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Uluönder Mahallesi’nde bulunan Tepebaşı Zabıta Karakolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen zabıta memuru Meriç S. (36), izin günü olmasına rağmen karakola geldi. Kendisi gibi zabıta olan iş arkadaşlarının bazılarına selam verdikten sonra içeri giren Meriç S., çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Seyhan Ç.’ye (40) silahla arka arkaya ateş etti. Göğsüne isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Seyhan Ç., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli Meriç S. olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Seyhan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Eskişehir-Bursa karayolundan kaçtığı öğrenilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Zabıta Eskişehir

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