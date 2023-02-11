Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne avukatıyla müracaat eden A.B'nin şikayeti doğrultusunda milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma açıldı.

Özdağ'ın milletvekili olması nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

CANLI YAYINDA HIRSIZLIK İDDİASI

Özdağ, Şanlıurfa'da devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bir Suriyelinin canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çaldığı yönünde bir paylaşım yapmıştı. Daha sonra olayın gerçek olmadığı ortaya çıkınca Özdağ paylaşımını silmişti.

'SURİYELİ DEĞİLİM, TÜRK VATANDAŞIYIM'

Özdağ'ın Suriyeli olduğunu ve hırsızlık yaptığını iddia ettiği o genç ise şunları söylemişti:

"Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Özdağ'ı Allah'ıma havale ediyorum. Bugün 'Suriyeli, hırsız' diye yalan iftira attı. Ben Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim. Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür afet bölgesine yardım götürüyoruz. Ben sadece telefonumu arka cebimden aldım, ön cebime koydum. Özdağ bu durumda bile siyaset yapıyorsun ya seni Allah'ıma havale ediyorum. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bütün hukuki yollara başvuracağız. Buradan gelecek maddi şeyleri, paraları depremzedelere harcayacağım."

