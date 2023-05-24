Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ kime destek veriyor? Ümit Özdağ kararını açıkladı

Ümit Özdağ'ın ikinci tur seçimde kimi destekleyeceği belli oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Bu gelişme sonrası gözler Özdağ'a çevrilmişti. Peki, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ kimi destekliyor? İşte Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kararı....

ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLİYOR?

Ümit Özdağ, seçimlerin 2. turuyla ilgili kararını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrilmişti.

Ümit Özdağ beklenen açıklamayı bugün yaptı. Özdağ Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini duyurdu.

Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleme kararı verdik."

SİNAN OĞAN, ERDOĞAN'I DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Seçimlerde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.



