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  4. Zaferini havaya ateş açarak kutlamıştı! AK Partili Belediye Başkanı Nuri Erdoğan ile ilgili harekete geçildi

Zaferini havaya ateş açarak kutlamıştı! AK Partili Belediye Başkanı Nuri Erdoğan ile ilgili harekete geçildi

04.04.2024 23:51
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31 Mart yerel seçimlerinde Isparta’da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanlığı seçimlerini mevcut AK Partili Belediye Başkanı Nuri Erdoğan kazanmıştı. Seçimin tamamlanmasının ardından pazaryerinde Erdoğan zaferini toplanan kalabalığın ortasında havaya silahla ateş ederek kutlamıştı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zaferini havaya ateş açarak kutlamıştı! AK Partili Belediye Başkanı Nuri Erdoğan ile ilgili harekete geçildi

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan’ın kapalı pazaryerinde silahlı kutlama yaptığı görüntülere ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, “Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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HAVAYA ATEŞ AÇMIŞTI

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı. Mevcut Belediye Başkanı AK Partili Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının ardından Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya ateş ederken görüntülendi.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Yerel seçim Isparta
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