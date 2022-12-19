Zam furyası devremülkleri de vurdu! 12 bin lira zam yaptılar... Birçok kişi mağdur

Zam furyası devremülklere de sıçradı. Bahane üzerine bahane üreten yönetimler aidatlara da kat kat zam yapıyor. Otel yetkilileri fahiş zamla da yetinmiyor. İddiaya göre daha çok kazanmak için müşterilere 'gelmeyin, aidat da ödemeyin' teklifinde bile bulunuyorlar.

'BİRÇOK KİŞİ ŞİKAYETÇİ'

Show Haber'de yer alan habere göre devremülk mağduru olan Esma Bugır isimli vatandaş, 7 bin 500 liralık aidatı 12 bin lira zamlanınca isyan etti. "2 bin 3 bin gibi fiyattan yine uçurdular. Geçen sene 7 bin 500 lira ödedik buraya ama 2023 yılı içinde bizden 19 bin 500 lira ödememiz isteniyor." diyen genç kadın, "Bir muhattap bulamıyoruz. Birçok kişi şikayetçi şu an." ifadelerini kullandı.

'GİTMEMEMİZ ONLARIN İŞİNE GELİYOR'

Esra Bugır konuyla ilgili şunları söyledi:

"2023 yılı içinde bizden 19 bin 500 lira ödememiz isteniyor. Ödemeseniz daha fazla kazanacaklar. Ödeseniz ayrı dert. Yaklaşık 10 yıldır gidiyoruz. Pandemiye kadar da çok memnunduk. Yüzde 50 artış yapabilirler ama bunun çok üzerinde bir rakam söylendi. Oda içinde kaplıca suyunu da kullanamazsınız dendi. Sağlık Bakanlığı'nı aradığımızda böyle bir yaptırım olmadığını da söylediler. Biz gitmediğimiz zaman o iki haftada benim yerim kiralanıyor ve iki katı fiyat alınıyor. O yüzden bizim gitmememiz de onların işine geliyor. 18 bin küsür para söylüyorlar. Bir muhattap bulamıyoruz. Birçok kişi şikayetçi şu an."

Devremülk mağduru genç kadın şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

