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Zaman aşımına 15 gün kala 20 yıllık vicdan azabını kaldıramadı! Cinayeti itiraf eden katil arkadaşını da ele verdi

27.06.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selami Canpolat 2003'te Antalya'da iş yerinde silahla vurularak öldürüldü. 20 yıl boyunca katil bulunamadı. Cinayetle ilgili zaman aşımına 15 gün kala kritik bir gelişme yaşandı. Katil Mehmet Açıkkan (46) cinayeti itiraf etti. Açıkkan, karıştığı bir kavga sonrası gittiği hastanede polisi görünce vicdan azabından kurtulmak için bu kararı aldığını ifade etti.

Zaman aşımına 15 gün kala 20 yıllık vicdan azabını kaldıramadı! Cinayeti itiraf eden katil arkadaşını da ele verdi

2003'te silahla vurulan arkadaşı K. Ç.'yi ziyaret eden Mehmet Açıkkan, arkadaşından birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını duydu. Arkadaşından aldığı ruhsatsız tabancayla Selami Canpolat'a 4 el ateş edip kayıplara karışan Açıkkan 20 yıl bulunamadı. Bu süre dilimini sokaklarda geçirip uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Açıkkan, cinayeti itirafının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞI HASTANEDE SİLAH VERİP 'KORKUT' DEDİ

Olay, 9 Temmuz 2003 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde bulunan yediemin deposunda meydana geldi. Mehmet Açıkkan, iddiaya göre arkadaşı K. Ç.'nin Konyaaltı Plajı'nda vurulduğunu duyması üzerine kendisini hastanede ziyaret etti. Bu sırada K. Ç., birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını, Canpolat'ın Soğuksu Mahallesi’ndeki yediemin deposunda bulunacağını belirterek gidip korkutması için Açıkkan'a ruhsatsız tabanca verdi. Açıkkan, bunun üzerine Soğuksu'da bulunan yediemin deposuna gitti. Burada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Açıkkan, yanında getirdiği tabancayla Selami Canpolat'a 4 el ateş edip kaçtı. Polis, cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 20 yıllık süreye rağmen katili bulamadı.

HASTANE POLİSİNE BAŞVURDU

Zaman aşımının dolmasına 15 gün kala, Mehmet Açıkkan, cinayeti işlediği itirafında bulundu. Yaşadığı bir kavga sonrası Antalya'da bulunan bir hastaneye giden Açıkkan, buradaki bir polise Cinayet Şube Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini söyledi. Hastaneye gelen Cinayet Şubesi polisleri, Mehmet Açıkkan'ı gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

"VİCDAN AZABINDAN KURTULMAK İSTEDİM"

Yaklaşık 20 yıldır firari olduğu belirlenen Mehmet Açıkkan, ilk ifadesinde hastanede polisi görünce vicdan azabından kurtulmak için cinayeti itiraf etmeye karar verdiğini söyledi. Cinayetin ardından uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sokaklarda yaşamaya başladığını söyleyen Açıkkan, "K. Ç.'nin vurulduğunu duyunca yanına gittim. Burada K. Ç. bana birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını söylemesi üzerine yediemin deposuna gitmeye karar verdim. K. Ç. bana silah verdi ve silah çekmesi halinde vurmamı söyledi. Öldürme kastım yoktu, amacım yaralamaktı. K. Ç.'nin beni azmettirmesi sonucunda bu olay yaşandı. 20 yıldır sokaklardayım. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Hastaneye gelince ve polisi görünce de cinayeti itiraf etmeye karar verdim" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Açıkkan, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen yeni deliller sonrasında ise savcılık K. Ç. ve diğer şüpheliler hakkında inceleme başlattı.

(DHA)

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cinayet katil

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