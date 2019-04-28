"Zamanı geldiğinde vize uygulamasını (Iraklı) kardeşlerimiz için tekrar kaldırırız"

BASRA/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Irak arasındaki vize uygulamasına ilişkin, "Vize kalıcı bir uygulama değildir. Burada (Irak'ta) işler yoluna girdiği zaman biz bunu tekrar gözden geçireceğiz. Zamanı geldiğinde vize uygulamasını kardeşlerimiz için tekrar kaldırırız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Basra Valisi Esad el İdani ile Basra Valiliğindeki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen misafirperverlik için Vali İdani'ye teşekkür ederek Basra'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak ve tüm bölge için Basra'nın stratejik önemini bildiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Basra'nın sahip olduğu bu stratejik önem ve potansiyelle Irak'ın ekonomik başkenti olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için Vali İdani'nin belirttiği projelerin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki Basra ve Irak, Körfez ve Avrupa arasında bir ticaret ve ulaşım merkezi olacaktır. Adeta bir hub olacaktır." diye konuştu.