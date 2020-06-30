HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Zamanı gelmişti: Volkswagen'in 116 yıllık fabrikası artık 'elektrikleniyor!'

Zamanı gelmişti: Volkswagen'in 116 yıllık fabrikası artık 'elektrikleniyor!'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Volkswagen'in Almanya'daki 116 yıllık Zwickau fabrikası, bir ilke sahne oluyor. 116 yıldır içten yanmalı motora sahip Volkswagen araçlar üreten fabrika, artık geleceğin elektrikli otomobillerini üretecek.

Zamanı gelmişti: Volkswagen'in 116 yıllık fabrikası artık 'elektrikleniyor!'

Volkswagen elektrikli otomobil üretiminde son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Çünkü firma, artık tam elektrikli otomobillerinin seri üretimine başlamanın eşiğinde. Ancak hadi elektrikli otomobil üretelim deyince de üretim başlamıyor. Volkswagen'in çeşitli dönüşümler ve hazırlıklar yaparak, tam kapasite ile üretime başlaması gerekiyor. Bu dönüşümlerin en büyük ayağı ise şüphesiz üretim. Bunun için ise Volkswagen 116 yıllık Zwickau fabrikasını gözüne kestirmiş durumda.

116 YILLIK ZWİCKAU FABRİKASI DEĞİŞİYOR

Zwickau fabrikası, 116 yıldır Volkswagen Grubu'na hizmet etmekteydi. Bu hizmet süresince fabrikada milyonlarca içten yanmalı motora sahip otomobil üretildi. Fakat artık buna bir yenisi daha eklenmeyecek. Zira Volkswagen, Zwickau fabrikasını elektrikli otomobiller için kullanmaya karar verdi. Bundan böyle fabrika sadece tam elektrikli Volkswagen ID.3 ve ID.4'ü, Audi'nin yeni SUV otomobilini, Seat el-Born'ü ve markaya bağlı daha birçok elektrikli otomobili üretecek. Volkswagen için hüzünlü ama bir o kadar da anlamlı bir gün olsa gerek.

Volkswagen

VOLKSWAGEN 1,2 MİLYAR EURO YATIRDI

Golf R Estate modelini son kez banttan indiren fabrika, planlara göre yıllık 330.000 araç üretecek. Volkswagen, elektrikli dönüşümde sorun yaşamamak için ve Tesla gibi rakipler ile rekabette iyi bir yere gelebilmek için 1,2 milyar euro yatırım yaptı. Görünüşe bakılırsa fabrika üretim kapasitesi ile bu yatırımın fazlasını amorti edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
'Utanmayın' dediler, pazarlıkla 1,1 milyon dolar fidye aldılar!'Utanmayın' dediler, pazarlıkla 1,1 milyon dolar fidye aldılar!
2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı? 2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

AK Parti'de görev değişikliği!

AK Parti'de görev değişikliği!

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BTK'dan yeni düzenleme! Birçok cihaza IMEI şartı geliyor

BTK'dan yeni düzenleme! Birçok cihaza IMEI şartı geliyor

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone SE 2020'nin rakibi OnePlus Nord resmen doğrulandı!

İşte uygun fiyatlı iPhone'un en dişli rakibi

Android kullanıcıları dikkat! Bu püf noktaları kesinlikle bilmelisiniz! Üstüne basılı tutarak...

Bilmediğinize pişman olacağınız telefon püf noktaları!

Koronavirüs etkisi: Cenevre Otomobil Fuarı tekrar ertelendi!

Otomobil severler merakla bekliyordu! Tekrar ertelendi

Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...

Meğer bilgisayar bu yüzden ısınıyormuş! İş işten geçmeden bunları deneyin...

Mayıs'ın gelişi Nisan'dan belli oldu: Huawei Samsung'u tekrar geçti!

Şaşırtan sonuç! İşte dünyanın en büyüğü

Redmi 9C'ye çok hızlı cevap: Realme C11 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Fiyatıyla şaşırtan akıllı telefon duyuruldu! İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.