Zamanı gelmişti: Volkswagen'in 116 yıllık fabrikası artık 'elektrikleniyor!'

Volkswagen elektrikli otomobil üretiminde son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Çünkü firma, artık tam elektrikli otomobillerinin seri üretimine başlamanın eşiğinde. Ancak hadi elektrikli otomobil üretelim deyince de üretim başlamıyor. Volkswagen'in çeşitli dönüşümler ve hazırlıklar yaparak, tam kapasite ile üretime başlaması gerekiyor. Bu dönüşümlerin en büyük ayağı ise şüphesiz üretim. Bunun için ise Volkswagen 116 yıllık Zwickau fabrikasını gözüne kestirmiş durumda.

116 YILLIK ZWİCKAU FABRİKASI DEĞİŞİYOR

Zwickau fabrikası, 116 yıldır Volkswagen Grubu'na hizmet etmekteydi. Bu hizmet süresince fabrikada milyonlarca içten yanmalı motora sahip otomobil üretildi. Fakat artık buna bir yenisi daha eklenmeyecek. Zira Volkswagen, Zwickau fabrikasını elektrikli otomobiller için kullanmaya karar verdi. Bundan böyle fabrika sadece tam elektrikli Volkswagen ID.3 ve ID.4'ü, Audi'nin yeni SUV otomobilini, Seat el-Born'ü ve markaya bağlı daha birçok elektrikli otomobili üretecek. Volkswagen için hüzünlü ama bir o kadar da anlamlı bir gün olsa gerek.