Zamanımız değerli! İşte 7 kolay bakım önerisi

KOYU KOLTUK ALTINA KARBONAT VE LİMON SUYU

Karbonat, cildinizin yüzeyinden ölü deri hücreleri yok etmeye yarayan hafif bir eksfolyatördür. Bu ölü cildin neden olduğu grimsi renk tonundan kurtulmanızı sağlarken cildinizi aydınlatmaya yardımcı olur.

Amfoterik özellikleri cildinizin pH seviyelerini nötralize ederek cildinizin sağlıklı kalmasını sağlar. 2 yemek kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı suyu karıştırın. Macun haline gelen karışımı 5 dakika masaj yaparak koltuk altlarınıza uygulayın. 25 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

MAKYAJ SÜNGERİNİN TEMİZLENMESİ

Yumuşak bir sabunlu suyu bir kapta karıştırın. Süngeri koyun ve mikrodalgadayı bir dakika boyunca çalıştırın. Çıakrdıktan sonra soğumaya bırakın. Sabunlu su sıvı makyaj kalıntısına dönüşecek ve süngerinizi yeni gibi bırakacaktır.

DUDAKLARI DOLGUN HALE GETİRMENİN YOLU

Beyaz dudak kalemizle dudağınızın ortasını görseldeki gibi boyayın ve üstüne rujunuzu sürün.

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