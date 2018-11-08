KADIN

Zamanımız değerli! İşte 7 kolay bakım önerisi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

Kadınlar için makyaj ve bakımlı olmak sadece bugün değil geçmişte de oldukça önemliydi. Her geçen gün daha güzel ve bakımlı olmanın yollarını deniyoruz. Ancak bugünün şartlarında zamanımız değerli olduğu için kısa yolları bilmek bizim için oldukça kıymetli. İşte 7 püf noktası...

Zamanımız değerli! İşte 7 kolay bakım önerisi

KOYU KOLTUK ALTINA KARBONAT VE LİMON SUYU

1

Karbonat, cildinizin yüzeyinden ölü deri hücreleri yok etmeye yarayan hafif bir eksfolyatördür. Bu ölü cildin neden olduğu grimsi renk tonundan kurtulmanızı sağlarken cildinizi aydınlatmaya yardımcı olur.
Amfoterik özellikleri cildinizin pH seviyelerini nötralize ederek cildinizin sağlıklı kalmasını sağlar. 2 yemek kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı suyu karıştırın. Macun haline gelen karışımı 5 dakika masaj yaparak koltuk altlarınıza uygulayın. 25 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

MAKYAJ SÜNGERİNİN TEMİZLENMESİ

2

Yumuşak bir sabunlu suyu bir kapta karıştırın. Süngeri koyun ve mikrodalgadayı bir dakika boyunca çalıştırın. Çıakrdıktan sonra soğumaya bırakın. Sabunlu su sıvı makyaj kalıntısına dönüşecek ve süngerinizi yeni gibi bırakacaktır.

DUDAKLARI DOLGUN HALE GETİRMENİN YOLU

3

Beyaz dudak kalemizle dudağınızın ortasını görseldeki gibi boyayın ve üstüne rujunuzu sürün.

GÖZ KALEMİNİZDEN İSTENİLEN ETKİYİ ALMAK İÇİN! İZLEYİN...

ÇATLAKLARI AZALTMAK İÇİN ALOE VERA VE HİNDİSTANCEVİZİ YAĞINI KARIŞTIRIN

4

BİR KAŞIĞIN GÜCÜNÜ KÜÇÜMSEMEDEN ÖNCE BUNA BİR BAKIN

16

SALATALIK VE MUZLU BUZ KÜPLERİ GÖZDEKİ ŞİŞLİKLERİ GİDERİR

5

Orta boy bir salatalığı rendeleyin biraz su ekleyip karıştırın macun haline getirin. Ardından muzu ekleyin. Daha sonra buz küplerine doldurun beş saat buzdolabnda bekletin. Buzu kağıt mendile sarın ve gözaltınıza uygulayın.

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makyaj püf noktaları pratik bakım önerileri

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