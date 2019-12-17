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Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:48 | Son Güncelleme

Zambiya hükümetinin, başkent Lusaka'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir kampüsteki 3 okula el koyarak okulları kamulaştırdığı bildirildi.

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lusaka'da bulunan FETÖ'ye ait "Ve Horizon" olarak adlandırılan okulların kamulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampüsün içinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılan binaların artık devlet tasarrufunda olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün eğitim perdesi altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü okullar, ülkede 2011'de açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zambiya'da resmi temaslarda bulunmuştu.

(AA)

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