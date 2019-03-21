HABER

Zambiya'da viagra içeren enerji içeceği yasaklandı

21.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Zambiya'da yetkililer, ülkede satılan bir enerji içeceğinin satışını, iktidarsızlık ilacı Viagra'nın aktif maddesini bulundurduğu için yasakladı. SX Energy Natural Power isimli içecek, aralarında Uganda'nın da olduğu bölge ülkelerine de ihraç ediliyordu.

Zambiya'da viagra içeren enerji içeceği yasaklandı

Afrika ülkesi Zambiya'da satılan bir enerji içeceği, iktidarsızlık ilacı Viagra'nın aktif maddesini bulundurduğu için yasaklandı.

SX Energy Natural Power isimli içecek, aralarında Uganda'nın da olduğu bölge ülkelerine de ihraç ediliyordu.

Uganda'da yakın zamanda bu enerji içeceğini içen bir tüketici, "6 saat süren bir ereksiyon ve aşırı terlemeden" şikayetçi olmuştu.

Üretici firmanın merkezinin bulunduğu Ndola kentinde yetkililer, Çarşamba günü bir bildiri yayımlayarak, "ürünlerin geri çağırılması" talimatını verdi.

Etken maddesi: Sildenafil sitrat

Açıklamayı yapan sözcü Tilyenji Mwanza, Zimbabwe ve Güney Afrika'da satılan ürünlerden elde edilen test sonuçlarında sildenafil sitrat maddesine rastlandığını söyledi.

Viagra

Sildenafil sitrat, Amerikan ilaç firması Pfizer'ın, ereksiyon bozukluğu için piyasaya sürdüğü Viagra isimli hapın da etken maddesi konumunda bulunuyor.

Üretici firma Revin Zambia, konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Zambiyalı erkekler arasında oldukça popüler olan içecek, barlarda ve marketlerde 500 ml'lik plastik şişelerde satılıyordu.

İçeceğin satıldığı ülkelerden Malavi'de de yetkililer geçen Ocak ayında yapılan testler sonrası SX Energy Natural Power'ın satışını yasaklamıştı.

Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa... Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...
Mardin’de hakim ve savcılardan kan bağışıMardin’de hakim ve savcılardan kan bağışı
Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermediMide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izi nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.