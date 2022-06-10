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Zamlı iphone fiyatları listesi 2022! iPhone 11,12,13 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel Apple iPhone 11,12,13 fiyatları...

10.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı iphone fiyatları listesi, son dönemde telefonlara uyguladığı zamlarla gündeme gelmeye Apple tarafından açıklandı. Ünlü teknoloji devi Türkiye'deki tüm ürünlerine yüzde 20 civarında zam yaptığını duyurdu. Peki iPhone 11,12,13 fiyatları ne kadar oldu? İşte zamlı Apple iPhone 11,12,13 fiyatları...

Zamlı iphone fiyatları listesi 2022! iPhone 11,12,13 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel Apple iPhone 11,12,13 fiyatları...

Zamlı iphone fiyatları listesi, telefon almayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Apple ürünlerine gelen zam sonrası en pahalı Apple iPhone modeli 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu. Apple, açıklamalara göre ürünlerine yeni bir zam uygulaması daha yaptı. İşte zamlı Apple iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 fiyatları...

APPLE IPHONE 11,12,13 FİYATLARI NE KADAR?

Dünyaca ünlü teknoloji markası Apple, Türkiye'deki bütün ürünlerine yüzde 20 civarında zam yaptı. iPhone modelleriyle beraber AirPods, MacBook Pro gibi birçok ürünün de fiyatlarında yükseliş yaşandı. Zam uygulaması sonrası en pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL fiyatıyla 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.

IPHONE 11 EN DÜŞÜK FİYATI 15 BİN TL OLDU

64 GB'lık iPhone 11 14,999 TL olurken, 128 GB'lık iPhone 11 ise 15,999 TL'ye satılmaya başlandı. 128 GB depolama alanına sahip iPhone 13 fiyatı ise, 18.999 TL'den 22.499 TL'ye yükseldi.

Apple'ın yeni MacBook Air, iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura ve WatchOS 9'u tanıttığını Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliği sonrası teknoloji devinin Türkiye'deki ürünlerine % 20 civarında zam geldiği açıklandı. Fiyat artışından telefonların yanında AirPods, MacBook Pro gibi pek çok ürünün etkilendiği duyuruldu.

2022 HAZİRAN IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 13 Pro Max fiyatları

128 GB - 32.999 TL
256 GB - 34.999 TL
512 GB - 38.999 TL
1 TB - 41.799 TL

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 20.999 TL
256 GB - 22.999 TL
512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 22.499 TL
256 GB - 24.499 TL
512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB - 29.999 TL
256 GB - 31.999 TL
512 GB - 35.999 TL
1 TB - 38.799 TL

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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