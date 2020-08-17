Zanlının koronavirüs testi pozitif çıktı, çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Bahabey Caddesi üzerinde silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.'nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilerek korona testi yapıldı. Test yapılan polislerin sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi. (İHA)

