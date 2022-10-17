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Zarafet denilince ilk akla o geliyor! Kate Middleton'ın zarif tarzı

17.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prenses Diana'nın tarzı yaşamından günümüze kadar yıllardır konuşuluyor. Diana'nın gelini olarak bilinen Kate Middleton da Diana'nın izinden gidiyor. Kadınlar Kate Middleton'ın çabasız ama oldukça kaliteli görünen zarif tarzı için nelere dikkat ettiğini merak ediyor. İşte Kate Middleton tarzına sahip olmanız için yapmanız gerekenler...

Zarafet denilince ilk akla o geliyor! Kate Middleton'ın zarif tarzı

Kate Middleton, oluşturduğu zarif tarzı ile sadece İngiltere'deki kadınlar tarafından değil dünyadaki birçok kadın tarafından yakından takip ediliyor. Klasik kombinlerinin dışına çıkmayan, risksiz kombinlerle oldukça şık olmayı başaran Kate Middleton kadınları kendine hayran bırakıyor. Zarif kombinler yapmak isteyen kadınlar Kate Middleton tarzını örnek alarak dolaplarını ve stilini değiştirebilirler.

KATE MİDDLETON'IN ZARİF TARZINDA UYGULADIĞI YÖNTEMLER

ELBİSELERİ ÜZERİNE TAM OTURACAK ŞEKİLDE DİKTİRİYOR

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Kate Middleton dendiğinde akla vücuda mükemmel bir şekilde oturan kıyafetler gelir. Elbette bu işin sırrı düzenli olarak tadilat yaptırmaktan geçiyor. Düşes, yıllardır sahip olduğu parçalara tadilat yaptırarak yeniden kullanıyor.

SAÇ MODELİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

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Omuz hizasında kahverengi saçlarıyla hafızalara kazınan Kate, trendlere göre hareket etmiyor. Saç rengini değiştirmeyi tercih etmiyor ve kısa kesimlerden kaçınıyor.

BÜYÜK BASKILARDAN UZAK DURUYOR

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Düşes, desenli parçalar giyeceği zaman tercihini ince desenlerden yana kullanmayı tercih ediyor. Puantiyeli kıyafetler favorileri arasında yer alıyor.

KOMBİNLERİNDE KEMER KULLANIYOR

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Daha zarif görünmenizi sağlayacak kemer, belinizi ve bacaklarınızı vurgulayarak formunuzu düzeltir. Bu durumun farkında olan Cambridge Düşesi, kıyafetlerini mutlaka bir kemerle tamamlamayı tercih ediyor.

ETEK BOYUNU GİDECEĞİ YERE GÖRE DEĞİŞTİRİYOR

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Resmi etkinlikler için diz hizasından biraz aşağıda, sade ve klasik elbiseler tercih ediyor. Resmi olmayan etkinliklerde ise kendisini yere kadar uzanan uçuş uçuş eteklerle görüyoruz

YAKA KULLANMAYI SEVİYOR

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Düşes, klasik ve basit kıyafetlere ilginç detaylar eklemeyi seviyor. En sevdiği aksesuarlardan biri de yakalar! Özellikle sade parçaları yaka gibi aksesuarlarla bir üst seviyeye taşıyor.

MAKYAJDA ABARTIYA KAÇMIYOR

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Düşes, kaşlarını vurgulamayı ve doğal tonlarda far, ruj ve allık kullanmayı tercih ediyor. Zaman zaman dumanlı göz makyajı yapsa da abartılı renklerden kaçınıyor.

GÜNLÜK HAYATINDA ÇİZGİLİ ÜSTLERİ TERCİH EDİYOR

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Konu Kate Middleton olduğunda akla gelen ilk parçalardan biri de çizgili bluzlar. Her zaman iyi görünen bu parçalar, doğru bir jeanle birleştirildiğinde ortaya hem şık hem de rahat bir görünüm çıkıyor

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