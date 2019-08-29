HABER

İran: Önce ekonomik terörizmi sonlandırın

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “ABD, görüşmek istiyorsa, 2015 Nükleer Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine geri dönmek ve İran’a karşı ‘ekonomik terörizmini’ sonlandırmak zorunda” dedi.

İran: Önce ekonomik terörizmi sonlandırın

İran haber ajans Mehr'de yer alan habere göre, ikili görüşmeler yapmak üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “ABD, İran halkına karşı bir ekonomik savaş içinde.

ABD, İran halkına karşı bu ekonomik terörizmini sonlandırıp bu savaşa bir son vermedikçe bizim için ABD ile görüşmek mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zarif’in, ABD’nin tek taraflı olarak 2015 Nükleer Anlaşması’ndan ayrılmasına işaret ederek, “ABD görüşmek istiyorsa anlaşmaya uysunlar” dediği belirtildi.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
16 yaşındaki aktivist Atlantik yolculuğunu tamamladı16 yaşındaki aktivist Atlantik yolculuğunu tamamladı
Kasırga şiddetleniyor: Acil durum ilan edildiKasırga şiddetleniyor: Acil durum ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zarif ABD İRAN ekonomi Terörizm

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İstanbul'da çarşaflı saldırgan dehşeti! Sokak kan gölüne döndü!

İstanbul'da çarşaflı saldırgan dehşeti! Sokak kan gölüne döndü!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yaşındaki aktivist Atlantik yolculuğunu tamamladı

16 yaşındaki aktivist Atlantik yolculuğunu tamamladı

Kasırga şiddetleniyor: Acil durum ilan edildi

Kasırga şiddetleniyor: Acil durum ilan edildi

Ülke ayakta! Havalimanına füzeli saldırı

Ülke ayakta! Havalimanına füzeli saldırı

ABD'den Türkiye'ye ilişkin F-35 açıklaması

ABD'den Türkiye'ye ilişkin F-35 açıklaması

İngiltere'de parlamento krizi manşetlerde: Demokrasiye hakaret

İngiltere'de parlamento krizi manşetlerde: Demokrasiye hakaret

Türk kızı Funda olarak tanındı! Şimdi filmlere konu olacak bir hayat yaşıyor

Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.