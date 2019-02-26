İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in daha önce de birkaç defa istifa ettiğini ancak bu kez kararını kamuoyuna açıklamasının, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından da istifasının kabul edilmesini istediğini gösterdiğini belirtti.

Felahetpişe, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, Zarif ile Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumuna katılmak üzere Cenevre'ye gitmeyi kararlaştırdıklarını ancak gün içinde ziyaretin iptal edildiğini söyledi.

Cenevre ziyaretinin iptal edilmesinden istifa kararının sosyal medyada açıklanmasına kadar Zarif ile irtibat kurmadığını aktaran Felahetpişe, "Zarif daha önce de birkaç defa istifa etti. Ancak bu kez istifa kararını kamuoyuna açıkladı ve bu da gösteriyor ki Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de bu kararı kabul etmesini istiyor." görüşlerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Meclis ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu ile Zarif arasında herhangi bir koordinasyon sorunu olmadığını ifade eden Felahetpişe, şunları kaydetti: