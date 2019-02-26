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"Zarif daha önce de birkaç defa istifa etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 02:02 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe: - "Zarif daha önce de birkaç defa istifa etti. Ancak bu kez istifa kararını kamuoyuna açıkladı ve bu da gösteriyor ki Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de bu kararı kabul etmesini istiyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in daha önce de birkaç defa istifa ettiğini ancak bu kez kararını kamuoyuna açıklamasının, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından da istifasının kabul edilmesini istediğini gösterdiğini belirtti.

Felahetpişe, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, Zarif ile Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumuna katılmak üzere Cenevre'ye gitmeyi kararlaştırdıklarını ancak gün içinde ziyaretin iptal edildiğini söyledi.

Cenevre ziyaretinin iptal edilmesinden istifa kararının sosyal medyada açıklanmasına kadar Zarif ile irtibat kurmadığını aktaran Felahetpişe, "Zarif daha önce de birkaç defa istifa etti. Ancak bu kez istifa kararını kamuoyuna açıkladı ve bu da gösteriyor ki Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de bu kararı kabul etmesini istiyor." görüşlerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Meclis ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu ile Zarif arasında herhangi bir koordinasyon sorunu olmadığını ifade eden Felahetpişe, şunları kaydetti:

"Bu şartlarda Zarif, ülkenin dış siyaseti için en iyi seçenektir. İstifası için de herhangi bir neden yok. Belki şahsi bir nedeni vardır ancak kendisini tekrar dış siyaset alanında görmeyi temenni ediyoruz."

Zarif, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa ettiğini doğrulamıştı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in istifasının Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

İran devlet medyasında yayınlanan haberlerde, Zarif'in Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmelere katılmadığını açıkladı. Zarif'in katılmadığı görüşmeden yansıyan fotoğraf karelerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin görülmesi dikkati çekti.

Sosyal medya paylaşımlarında Esed'in Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretin Zarif'in bilgisi dışında gerçekleştiği ve Zarif'in de bu duruma tepki göstererek bu kararı aldığı iddiaları yer aldı.

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