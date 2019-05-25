Zarif'in ABD senatörüyle görüşmesine tepki

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi'nde Bunab Milletvekili Ziyaullah Azazi Meleki, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD'li senatörle görüşmesine tepki gösterdi.

İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) göre, Azazi Meleki, "Zarif'in Amerikalı demokrat senatörle görüşmesi Rehber'in (Ali Hamaney) talimatlarının ihlalidir." dedi.

Muhafazakar milletvekili Azazi Meleki, Hamaney'in ABD'yle müzakereyi yasaklamasına rağmen senatörle görüşen Zarif'i Batı'ya meyletmekle suçladı.

- "Bu kişiler devlet yöneticileri değil"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de basın mensuplarının konuyla ilgili sorusu üzerine, görüşme yapılan kişilerin ABD yönetiminde olmadığını söyledi.

Musevi, "İran devletinin siyasetini ortaya koymak için ABD hükümeti dışındaki kongre üyesi siyasetçilerle 20 günden fazla bir süredir fikir alışverişinde bulunuluyor. Bu kimseler ABD hükümet yetkilileri olmadığı gibi müzakereye yetkili kimseler de değildir. İran makamları da onlarla müzakere etmemiş ve etmeyecektir." ifadelerini kullandı.