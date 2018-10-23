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Zarifoğlu'nun "Katıraslan" eseri radyo tiyatrosuna taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

Cahit Zarifoğlu'nun "arkası yarın" olarak 7 bölüm halinde hazırlanan "Katıraslan" eserinin ilk bölümü 25 Ekim'de yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" isimli eseri 25 Ekim'den itibaren TRT Radyo 1'de yayınlanacak.

Türk ve dünya tarihinin önemli "radyo tiyatrosu" ve "arkası yarın" yapımlarının gerçekleştirildiği TRT İstanbul Radyosu, yenilenen teknik altyapısıyla yeni prodüksiyonlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu kapsamda ilk olarak şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" eseri, 7 bölümlük bir "arkası yarın" olarak hazırlandı.

Kayıtlarına Zarifoğlu'nun vefatının 31. yılında başlanan oyunun yapımcılığını Nevin Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk üstlendi.

Ali Düşenkalkar yönetmenliğinde hazırlanan projede Murat Şen, Fulya Ergüneş, Aliye Uslu, Aybeniz Ece Uçan, Şerif Bozkurt, Emrah Eren, Ali Rıza Kubilay, Uğur Arslanoğlu, Ekrem Tünge Denizmen ve Oya Ayşegül Prosciler mikrofon başına geçti.

"Arkası Yarın" kuşağında her sabah 9.40'ta yayınlanacak eserin ilk bölümü 25 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak.

Proje kapsamında "Katıraslan"ın ardından Antoine De Saint Exupery'nin unutulmaz eseri "Küçük Prens" TRT Radyo 1'den dinlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cahit Zarifoğlu Katıraslan TRT Radyo 1

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