İSTANBUL (AA) - Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" isimli eseri 25 Ekim'den itibaren TRT Radyo 1'de yayınlanacak.
Türk ve dünya tarihinin önemli "radyo tiyatrosu" ve "arkası yarın" yapımlarının gerçekleştirildiği TRT İstanbul Radyosu, yenilenen teknik altyapısıyla yeni prodüksiyonlara ev sahipliği yapmaya başladı.
Bu kapsamda ilk olarak şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Katıraslan" eseri, 7 bölümlük bir "arkası yarın" olarak hazırlandı.
Kayıtlarına Zarifoğlu'nun vefatının 31. yılında başlanan oyunun yapımcılığını Nevin Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk üstlendi.
Ali Düşenkalkar yönetmenliğinde hazırlanan projede Murat Şen, Fulya Ergüneş, Aliye Uslu, Aybeniz Ece Uçan, Şerif Bozkurt, Emrah Eren, Ali Rıza Kubilay, Uğur Arslanoğlu, Ekrem Tünge Denizmen ve Oya Ayşegül Prosciler mikrofon başına geçti.
"Arkası Yarın" kuşağında her sabah 9.40'ta yayınlanacak eserin ilk bölümü 25 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak.
Proje kapsamında "Katıraslan"ın ardından Antoine De Saint Exupery'nin unutulmaz eseri "Küçük Prens" TRT Radyo 1'den dinlenebilecek.
Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!
Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet
Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı
HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım
Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı
'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...
Bu kez sahildekileri hedef aldılar!
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum