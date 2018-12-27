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Zarrab'ın kaderi için kritik tarih: 17 Ocak

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Reza Zarrab’ın, Metropolitan Cezaevinde, bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in, cinsel taciz iddiasıyla açtığı davanın akıbeti çok yakında belli olacak.

Zarrab'ın kaderi için kritik tarih: 17 Ocak

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Reza Zarrab’ın, Metropolitan Cezaevinde (MCC), bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in, cinsel taciz iddiasıyla açtığı davanın akıbeti çok yakında belli olacak.

Zarrab, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda, hakkındaki suçlamaların asılsız iddialar olduğunu öne sürmüş ve davanın düşürülmesini talep etmişti. Başvuruyu değerlendiren hakim Sholomo Hagler, Zarrab’ın davanın düşürülmesiyle ilgili talebini kabul etti.

Hakim Hagler, Zarrab aleyhine cinsel taciz iddiasıyla dava açan Jaber’den, 17 Ocak 2019 tarihine kadar mahkemeye ek delil sunup yeniden başvuru yapmasını istedi.

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"BAŞVURU YAPMAZSA DAVA DÜŞER..."

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberinde görüşlerine başvurduğu hukukçular, davanın kaderinin 17 Ocak’a kadar belli olacağını belirterek, “Jaber, 17 Ocak’a kadar ek delillerle mahkemeye yeniden başvurmazsa hakim davanın düşmesine karar verir. Jaber, yeniden başvuru yapar ve iddialarıyla ilgili hakime ek deliller sunarsa dava kaldığı yerden görülmeye devam eder” diye konuştu.

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