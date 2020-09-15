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Zatürre aşısı yaptıracaklar dikkat! İşte bilinmesi gereken 11 gerçek

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde koronavirüsten korunma noktasında yararı olacağı düşünülerek yaptırılan zatürre aşısı ile ilgili bilgi veren uzmanlar, zatürre aşısının koronavirüse karşı korumadığının altını çizerek, risk grubundaki kişilerin yaptırmaktan kaçınmaması gerektiğini söyledi. Pnömokok aşısı ile ilgili en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Elif Hakko, aklımızda bulundurmamız ve bilmemiz gereken 11 gerçeği anlattı...

Zatürre aşısı yaptıracaklar dikkat! İşte bilinmesi gereken 11 gerçek

Pnömokok aşısı hem COVID-19’dan korumaz, hem de COVID-19’un zatürreye sebep olmasını önlemez.

Pnömokok aşısı herkese önerilmez.

2 yaş altı bebeklere rutin yapılır.

Pnömokok aşısı için zatürre aşısı demek doğru değil. Aşı, pnömokokların neden olduğu zatürre, menenjit ve diğer enfeksiyonların büyük bir kısmını önler.

Pnömokok aşısı 65 yaş üstüne gereklidir.

2-65 yaş arası kişilerde kronik hastalık varsa önerilir.

COVID-19’un kendisi viral pnömoni yapabilir. Pnömokoklar, influenza yani gripte ikincil enfeksiyonların nedeni olabilirken bu

COVID-19 hastalarında daha sık görülmemektedir. COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesi yatışı olursa, hastane enfeksiyonu etkenleri ile bakteriyel zatürreler (pnömoni) olabilir.

Kronik hastalık durumu, dalak olmaması, orak hücreli anemi, kanser, kronik akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları ve otoimmün hastalığı (bağışıklık sistemi bozukluğu) olanlar pnömokok aşısı için hekimlerine başvurmalı. Astım hastaları ise risk grubunda değildir, aşılanmaları gerekmez.

2 tip pnömokok aşısı var. Biri konjuge olan, tek doz önerilir, diğeri ise polisakkarit olan. Bu, uzun süreli antikor sağlamadığı için

5 yılda bir tekrarlanmalı. Önce konjuge aşı, ardından en az 2 ay sonra polisakkarit aşı yapılabilir. Biri diğerinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Türkiye’de yeterli aşı olmadığından, aşı sadece gerekli kişilere önerilmeli.

Yukarıda sayılan gruplar içinde değilseniz aşı olmanız gerekmez.

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