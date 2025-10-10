KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Zayıflama ilaçları faydalı mı, zararlı mı? Zayıflama ilaçlarının yan etkileri ortaya çıktı: Ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir!

Son yıllarda ünlüler arasında hızla popülerleşen zayıflama ilaçlarıyla ilgili endişe verici bir araştırma yapıldı. Oprah Winfrey, Elon Musk ve Khloe Kardashian gibi isimlerin tercih ettiği bu ilaçların, kanser gibi ciddi hastalıkların tespitini zorlaştıran bir yan etkisi ortaya çıktı. Bilim insanları, tıbbi taramaları yanıltan bu durumun ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Zayıflama ilaçları faydalı mı, zararlı mı? Zayıflama ilaçlarının yan etkileri ortaya çıktı: Ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir!
Sedef Karatay

Son dönemde özellikle ünlüler arasında popülerleşen zayıflama ilaçlarıyla ilgili ciddi bir yan etki ortaya çıktı. Oprah Winfrey, Amy Schumer, Elon Musk ve Khloe Kardashian gibi isimlerin kullandığı bu ilaçların, tıbbi tarama sonuçlarını etkilediği belirlendi.

Zayıflama ilaçları faydalı mı, zararlı mı? Zayıflama ilaçlarının yan etkileri ortaya çıktı: Ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir! 1

TIBBİ TARAMALARDA ÖLÜMCÜL RİSK

Bilim insanları, GLP-1 hormonu taklit edilerek üretilen bu ilaçların, MR, röntgen ve özellikle PET-BT taramalarını olumsuz etkilediğini açıkladı. İlaçlar, kan şekerini düzenleyip açlığı bastırırken sindirimi yavaşlatarak tokluk hissi sağlıyor. Ancak, vücuttaki GLP-1 oranının artması, kanser gibi ciddi hastalıkların tespitini zorlaştırıyor. Bu durum, doktorların doğru teşhis koymasını engelleyerek ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Zayıflama ilaçları faydalı mı, zararlı mı? Zayıflama ilaçlarının yan etkileri ortaya çıktı: Ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir! 2

KRİTİK UYARILAR

PET-BT taramaları, vücuttaki anormallikleri detaylı bir şekilde gösteren güçlü bir görüntüleme yöntemi. Ancak, bu ilaçların kullanımı tarama sonuçlarında hatalara neden oluyor. Araştırmayı yürüten Dr. Peter Strouhal, “Bu ilaçları kullanan hastalarda görüntüleme hataları tespit edildi. Bu da gereksiz testlere, endişeye ve yanlış müdahalelere sebep olabilir” dedi. Uzmanlar, hastaların bu tür ilaçları kullanıp kullanmadığını önceden sorgulaması gerektiğini vurguluyor.

Zayıflama ilaçları faydalı mı, zararlı mı? Zayıflama ilaçlarının yan etkileri ortaya çıktı: Ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir! 3

ARAŞTIRMA SONUÇLARI KONGREDE PAYLAŞILDI

Söz konusu bulgular, 38’inci Avrupa Nükleer Tıp Derneği Kongresi’nde sunuldu. Bilim insanları, zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasıyla bu yan etkinin daha fazla dikkat çekmesi gerektiğini belirtiyor. Doktorların, hastaların ilaç geçmişini yakından takip etmesi gerektiği konusunda hemfikir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarda baş ağrısına dikkat!Çocuklarda baş ağrısına dikkat!
Korku filmi gerçek oldu! 'Buz mezarlığı'nda saklıymışKorku filmi gerçek oldu! 'Buz mezarlığı'nda saklıymış

Anahtar Kelimeler:
ilaç bilimsel araştırma zayıflama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.