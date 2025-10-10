Zayıflama ilaçları faydalı mı, zararlı mı? Zayıflama ilaçlarının yan etkileri ortaya çıktı: Ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir!

Son dönemde özellikle ünlüler arasında popülerleşen zayıflama ilaçlarıyla ilgili ciddi bir yan etki ortaya çıktı. Oprah Winfrey, Amy Schumer, Elon Musk ve Khloe Kardashian gibi isimlerin kullandığı bu ilaçların, tıbbi tarama sonuçlarını etkilediği belirlendi.

TIBBİ TARAMALARDA ÖLÜMCÜL RİSK

Bilim insanları, GLP-1 hormonu taklit edilerek üretilen bu ilaçların, MR, röntgen ve özellikle PET-BT taramalarını olumsuz etkilediğini açıkladı. İlaçlar, kan şekerini düzenleyip açlığı bastırırken sindirimi yavaşlatarak tokluk hissi sağlıyor. Ancak, vücuttaki GLP-1 oranının artması, kanser gibi ciddi hastalıkların tespitini zorlaştırıyor. Bu durum, doktorların doğru teşhis koymasını engelleyerek ölümcül sonuçlara yol açabilir.

KRİTİK UYARILAR

PET-BT taramaları, vücuttaki anormallikleri detaylı bir şekilde gösteren güçlü bir görüntüleme yöntemi. Ancak, bu ilaçların kullanımı tarama sonuçlarında hatalara neden oluyor. Araştırmayı yürüten Dr. Peter Strouhal, “Bu ilaçları kullanan hastalarda görüntüleme hataları tespit edildi. Bu da gereksiz testlere, endişeye ve yanlış müdahalelere sebep olabilir” dedi. Uzmanlar, hastaların bu tür ilaçları kullanıp kullanmadığını önceden sorgulaması gerektiğini vurguluyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI KONGREDE PAYLAŞILDI

Söz konusu bulgular, 38’inci Avrupa Nükleer Tıp Derneği Kongresi’nde sunuldu. Bilim insanları, zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasıyla bu yan etkinin daha fazla dikkat çekmesi gerektiğini belirtiyor. Doktorların, hastaların ilaç geçmişini yakından takip etmesi gerektiği konusunda hemfikir.