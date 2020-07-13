Zayıflatıyor, ateşe, sivilceye, hazımsızlığa iyi geliyor! Gülden yapılan bu ürün sayesinde...

En eski çağlardan beri güzelliğin ve sağlığın kaynağı olarak kullanılan güller, mis kokusu ile kozmetik, temizlik, gıda ve sağlık gibi pek çok alanda yer ediniyor. Aslında yüzlerce yıldır kullanılan fakat son yıllarda yeniden gündeme gelen gül sirkesi ise tüm bu alanlarda yer alacak gibi görünüyor. Gül sirkesini hangi alanlarda kullanabileceğinizi merak ediyorsanız haydi birlikte inceleyim.

ATEŞ DÜŞÜRMEDE VE HAZIMSIZLIKTA YARDIMCI

Eskilerden beri ateş düşürmeye destek amacıyla kullanılan gül sirkesi, çocukların vücuduna bir bez yardımıyla sürülürdü. Sık sık tekrarlanan bu işlem, ateşin düşmesine yardımcı olur. Diğer sirke türleri ile de yapılabilen bu işlem, gül sirkesi tercih edildiğinde oldukça hoş bir koku yayar.

Hazımsızlıktan şikayetçi olanlar ise gül sirkesini salatalara ekleyerek tüketebilirler. Elma sirkesi ya da üzüm sirkesi gibi kullanılabilen gül sirkesi, damakta hoş bir lezzet bırakır ve salatalara çok yakışır.

CİLT BAKIMINDA GÜL SİRKESİ

Gülün cildi güzelleştirdiği ve yumuşattığı yüzlerce yıldır bilinir. Gül suyu ve gül yağı gibi gül sirkesi de cildiniz için oldukça faydalıdır. Akneye meyilli ciltlerde tonik olarak kullanılan gül sirkesi, cilde parlaklık kazandırır. Gül sirkesini tonik olarak kullanmak için uygun bir şişeye eşit oranda maden suyu ve gül sirkesi doldurmalısınız. Gül ve türevlerine alerjiniz yoksa bu karışımı her gün yüzünüze güvenle uygulayabilirsiniz.