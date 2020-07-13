Zayıflatıyor, ateşe, sivilceye, hazımsızlığa iyi geliyor! Gülden yapılan bu ürün sayesinde...

En eski çağlardan beri güzelliğin ve sağlığın kaynağı olarak kullanılan güller, mis kokusu ile kozmetik, temizlik, gıda ve sağlık gibi pek çok alanda yer ediniyor. Aslında yüzlerce yıldır kullanılan fakat son yıllarda yeniden gündeme gelen gül sirkesi ise tüm bu alanlarda yer alacak gibi görünüyor. Gül sirkesini hangi alanlarda kullanabileceğinizi merak ediyorsanız haydi birlikte inceleyim.
Eskilerden beri ateş düşürmeye destek amacıyla kullanılan gül sirkesi, çocukların vücuduna bir bez yardımıyla sürülürdü. Sık sık tekrarlanan bu işlem, ateşin düşmesine yardımcı olur. Diğer sirke türleri ile de yapılabilen bu işlem, gül sirkesi tercih edildiğinde oldukça hoş bir koku yayar.
Hazımsızlıktan şikayetçi olanlar ise gül sirkesini salatalara ekleyerek tüketebilirler. Elma sirkesi ya da üzüm sirkesi gibi kullanılabilen gül sirkesi, damakta hoş bir lezzet bırakır ve salatalara çok yakışır.
Gülün cildi güzelleştirdiği ve yumuşattığı yüzlerce yıldır bilinir. Gül suyu ve gül yağı gibi gül sirkesi de cildiniz için oldukça faydalıdır. Akneye meyilli ciltlerde tonik olarak kullanılan gül sirkesi, cilde parlaklık kazandırır. Gül sirkesini tonik olarak kullanmak için uygun bir şişeye eşit oranda maden suyu ve gül sirkesi doldurmalısınız. Gül ve türevlerine alerjiniz yoksa bu karışımı her gün yüzünüze güvenle uygulayabilirsiniz.
Gül sirkesi düzenli kullanımda cilt lekelerinin renk yoğunluğunu azaltır ve ortadan kaybolmalarını sağlar. Gülden üretilen tüm ürünler gibi gül sirkesinin de nemlendirme özelliği bulunmaktadır. Tüm cilt tipleri için uygun olan gül sirkesini siz de cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Cildinize süreceğiniz ya da tüketeceğiniz gül sirkelerinin güvenilir şekilde üretilmiş olmalarına dikkat etmelisiniz. Kendi üretiminiz olan gül sirkeleri, bu açıdan işinizi kolaylaştıracaktır.
Kalitesine güvendiğiniz bir markaya ait olan ya da evde kendiniz fermente ettiğiniz gül sirkesini zayıflama amacıyla da kullanabilirsiniz. Bir bardak suya bir yemek kaşığı gül sirkesi ekleyerek her sabah aç karnına tüketin. Gül sirkesinin metabolizmayı hızlandıran etkisi sayesinde çok daha kolay kilo verebilirsiniz. Tabii, yalnızca gül sirkesi ile kilo verileceğini düşünmeniz yanlış olur. Sağlıklı beslenme ve spora eşlik eden gül sirkesi tüketimi zayıflama sürecinin hızlanmasını ve kısa sürede hayal ettiğiniz kiloya ulaşmanızı sağlar.
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