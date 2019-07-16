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Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

ANKARA'da oturan Iraklı 4 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da oturan Iraklı 4 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Altındağ ilçesinde oturan Iraklı Ceylan (1), Temma (3), Ethem (9) ve 10 aylık Recep Kassam kardeşler, öğlen yedikleri yoğurt ve ekmekten sonra rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 kardeşi ambulansla Ankara Hastanesine kaldırdı. 4'ü de acil serviste aynı yataklı sedyeye yatırılan çocuklara, müdahale edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı

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