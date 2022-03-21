HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy'den Rusya'ya 'ültimatom' yanıtı: 'Halk yok olursa uygulayabiliriz'

Zelenskiy'den Rusya'ya 'ültimatom' yanıtı: 'Halk yok olursa uygulayabiliriz'

21.03.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ültimatomunu yerine getiremeyeceklerini bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını bildirdi.

Zelenskiy'den Rusya'ya 'ültimatom' yanıtı: 'Halk yok olursa uygulayabiliriz'

Rusya, Ukrayna topraklarındaki "askeri harekat" olarak tanımladığı işgalini haftalardır sürdürüyor. Ukrayna'nın direnişiyle savaşa dönüşen süreçte Ukrayna ateşkes için sık sık çağrıda bulunurken Rusya operasyonun ancak taleplerinin yerine getirilmesiyle sonlanacağını ifade ediyor. Ukrayna lideri Zelenskiy ise Rusya'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu, bunların ancak "Ukrayna halkının tamamen yok olmasıyla" yerine getirilebileceğini söylüyor.

Zelenskiy, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, savaşın durdurulması için Rusya’nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi.

thumbs_b_c_52d8e45166b7bf172749e7e6af843486

Bu bağlamda Rusya’nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek.” dedi.

Zelenskiy, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, “'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar. Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ültimatomların Rusya’ya Ukrayna ile savaşında herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'e bir şok daha! Unvanı elinden alındıPutin'e bir şok daha! Unvanı elinden alındı
İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!
Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Buca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyor

Buca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyor

Konya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu

Konya'da bir mahallenin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu

Arapapıştı Kanyonu'nda sular yeniden yükseldi

Arapapıştı Kanyonu'nda sular yeniden yükseldi

"Aydın Baba" yıllardır Darülaceze sakinlerinin elbiselerini onarıyor

"Aydın Baba" yıllardır Darülaceze sakinlerinin elbiselerini onarıyor

Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı

Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı

Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.