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Zelenskiy, 'Rusya adil bir şekilde cezalandırılmalı' diyerek duyurdu: Elinden alınmalı

22.09.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasında savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na video mesaj yoluyla hitap eden Zelenskiy, "Devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, BM'deki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

Zelenskiy, 'Rusya adil bir şekilde cezalandırılmalı' diyerek duyurdu: Elinden alınmalı

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Putin'in dün kısmi askeri seferberlik ilanı sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na video mesaj yoluyla hitap eden Zelenskiy, "Devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, BM'deki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

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"RUSYA ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANMALI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na video mesaj yoluyla hitap etti. Ukrayna'nın İzyum kentinde ortaya çıkan toplu mezardan da bahseden Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya, halkımıza karşı suç işledi. Bu nedenle devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, BM'deki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

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PUTİN'İN SEFERBERLİK İLAN ETMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe de değinen Zelenskiy, tüm dünyanın barış isterken Putin'in istemediğini söyleyerek, "Ukrayna barış istiyor, Avrupa barış istiyor, dünya barış istiyor. Sadece Vladimir Putin savaş istiyor" dedi.

Konuşmasında batılı ülkelere de çağrıda bulunarak Rusya'ya karşı yaptırımların arttırılmasını talep eden Zelenskiy, "Ukrayna'da barışı sağlamanın yolu saldırgana karşı uygulanan yaptırımlardır" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞI KIŞKIRTAN BİZ DEĞİLDİK"

Rusya'yı “terörist bir devlet” olarak nitelendiren ve ülkesinde işlenen suçlara karşı özel bir mahkeme kurulması gerektiğini de savunan Zelenskiy, Rusya ile savaşmamak için müzakerelerde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu savaşı kışkırtan biz değildik. Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı. Ancak Rusya bu saldırı suçunu durdurmak yerine onu büyük bir işgale dönüştürdü" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, hitabının ardından ise Genel Kurul’da ayakta alkışlandı.

BARIŞ İÇİN 5 MADDE

Rusya ile barış için 5 maddde açıklayan Zelenskiy, "Formülümüzün beş maddesi, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendimizi savunma kararlılığı. Bu zaten Rusya tarafından iyi bilinen suç ve ceza formülüdür" dedi.

“Bu formülde eksik olan tek şey tarafsızlık” ifadelerini kullanana Zelenskiy, "İnsani değerler ve barış saldırı altındayken tarafsızlıktan bahsedenler başka bir anlama geliyor. Kayıtsızlıktan bahsediyorlar. Savaş koşullarını oluşturan da budur. Barış koşullarını oluşturmak için düzeltilmesi gereken şey bu" dedi.

KONUŞMASI ENGELLENMEYE ÇALIŞILMIŞTI

Geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Kurulu’nda Zelenskiy’nin video mesaj yoluyla yapacağı hitap BM Genel Kurulu’nun tüm liderlerin şahsen konuşmasını zorunlu kılması nedeniyle oylanmış, Zelenskiy’nin hitabı 101’e karşı 7 oyla onaylanmıştı. Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Belarus, Küba, Eritre ve Nikaragua Zelenskiy’nin hitabını engellemek için oy kullanırken, Çin dahil 19 ülke çekimser kalmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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