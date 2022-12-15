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Zemheri ne zaman başlıyor, ne kadar sürer? Zemheri ayı başlangıç tarihi!

15.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havaların etkisini göstermeye başlaması ile birlikte halk arasında karakış olarak bilinen zemheri ayı hakkında da araştırmalar hız kazandı. Zemheri ne zaman başlıyor, ne kadar sürer? Zemheri ayı başlangıç tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Yaklaşık kırk gün süren zehheri ayı kışın en sert zamanı olarak biliniyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Zemheri ne zaman başlıyor, ne kadar sürer? Zemheri ayı başlangıç tarihi!

Kar soğuklarının hissedilmeye başlanması ile birlikte Zemheri ayı merak edilmeye başlandı. Zemheri ayında soğuk havaların en çetin yaşandığı dönem olarak bilinmektedir. Halk arasında kış aylarının en soğuk olduğu 40 günlük döneme, zemheri ayı denmektedir. Peki, Zemheri ne zaman başlıyor, ne kadar sürer? İşte tüm detaylar...

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ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak biliniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır.

17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

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ZEMHERİ NEDİR?

Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış eski dilde zemheri ismiyle anılırdı.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

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