Zemini hazırlandı, imzalar atılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu başlıyor: Masada kritik 'yatırım' temasları...

Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek'in Körfez ziyaretinde zemini hazırlanan anlaşmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle tamamlanacak. Ziyaret kapsamında iş forumları da gerçekleşecek.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 9 Temmuz'da Katar'ın Doha kentinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü.

TÜRKİYE'DEN TOGG HEDİYESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Körfez turunu kapsayan 3 ülkeye Togg hediye edileceğini duyurmuştu.

İŞ İNSANLARI ERDOĞAN'A EŞLİK EDECEK

Erdoğan Körfez turuna Suudi Arabistan ile başlayacak. CNN Türk'te yer alan habere göre; Erdoğan Körfez turuna beraberinde 200’den fazla iş insanıyla çıkıyor. Erdoğan'ın Körfez ajandasının ilk sırasında ekonomi var. 3 ülkede yapılacak iş forumlarının hedefi karşılıklı ve üçüncü ülkelerde yapılacak yatırımlar.

İŞ FORUMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Erdoğan’ın liderlerle yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra, Cidde-Doha ve Abu Dabi’de düzenlenecek iş forumları da dikkatleri üzerine çekecek.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ELE ALINACAK

Körfez turundaki iş forumlarında Türkiye’ye doğrudan yatırımların yanı sıra, Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapılabilecek projeler ele alınacak. Körfez ülkelerinin deprem bölgesine dönük yardımları da masadaki başlıklar arasında.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE

Öte yandan, bölge ülkeleri ile normalleşme süreçleri de gündemde olacak. Suriye ve Mısır ile dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmelerin ardından gözler lider temaslarına çevrildi. Suriyeli sığınmacıların ana vatanlarına dönüşleri sürecinin hızlandırılması için Körfez ülkelerinin atabileceği adımların da masaya yatırılması bekleniyor.

