HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zerdeçal ne kadar tüketilmeli? Toz zerdeçal nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

Zerdeçal ne kadar tüketilmeli? Toz zerdeçal nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

15.11.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharatlar yemeklerimizin olmazsa olmazı, tamamlayıcısıdır. Bazen de şifa arayışlarımıza cevap, sağlık sorunlarımıza çözüm olabilirler. Zerdeçal bu şifalı bitkiler listelerinde ilk sırada mutfaklarımızda bulunan bir baharattır. Yalnızca toz olarak değil kökünün de kullanımı oldukça yaygındır. Eski zamanlarda turnusol kağıdının işlevinde de zerdeçal kağıdı kullanılmıştır. Zerdeçal, dolaylı olarak sağlıktan gıdaya, kozmetikten tekstile pek çok alanda yer almıştır. Peki, zerdeçal nasıl tüketilir?

Zerdeçal ne kadar tüketilmeli? Toz zerdeçal nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

Zerdeçal Güney Asya’dan dağılmış çok yıllık otsu bir bitkidir. Genellikle zerdeçal diye bildiğimiz bitkinin toprak altındaki kökleridir. Acımsı tada sahip bu bitki tarihte yöresel doktor tedavilerinde sıklıkla kullanılmıştır. Tarihte sindirim sorunlarında kullanılmasıyla Avrupa’ya yayılım göstermiştir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller dışında asıl etken maddesi kurkumin bileşenidir. Günümüzde bilimsel çalışmalarla bu bileşenin faydaları ispatlanmıştır. Bu durum da zerdeçalın tüketimini artırmıştır. Zengin C vitamini, A vitamini ile vitamin takviyesi olarak da zerdeçal tüketimi yaygınlaşmıştır. Peki, yıkanıp kurutulup temizlendikten sonra kullanılabilen toz zerdeçal nasıl kullanılır?

Taze zerdeçal nasıl tüketilir?

Toz zerdeçal haricinde zerdeçal bitkisinin kökü de tüketilebilen kısımlarındandır. Farklı tüketim metotları oluşturabilen taze zerdeçal işlenmeden kullanıldığı için toz zerdeçaldan çok daha zengin içeriklere sahiptir. İçerdiği kurkumin miktarı daha fazla olacağından yeterli tüketildiği taktirde faydalarına ulaşmak kolaylaşacaktır. Taze zerdeçalın kabuğu soyularak tüketilebilir ve geri kalan kısmı da farklı farklı tüketilebilir. Örneğin soyulmuş zerdeçal dilimlenerek veya rendelenerek salata, çorba gibi çeşitli yiyeceklerin içerisine rahatlıkla konulabilir. Et yemekleri, rendelenmiş zerdeçal ile hazırlanan bir sos yardımıyla harmanlanıp sağlıklı ve lezzetli sonuçlar ortaya çıkartılabilir. Bunların yanı sıra tüketim tavsiyesi olarak salata içerisinde kullanımının altı çizilir. Zerdeçalın etken maddesi kurkumin yağda çözülmektedir ve dolayısıyla doğal yağ içeren bir salatada rendelenmiş zerdeçal kullanarak zerdeçaldaki kurkumin alınımı en verimli hâle dönüştürülebilir.

Toz zerdeçal nasıl kullanılır?

Zerdeçal genellikle toz olarak baharat şeklinde çeşitli yemeklerde ve hatta çay olarak tüketilebilir. Zerdeçalın kurutulup toz hâline getirilmesiyle elde edilen toz zerdeçal baharat olarak kullanılır. Çeşitli yemeklerde baharat olarak kullanılabilen toz zerdeçalın tadı keskin olduğu için az miktarlarda eklenmesi yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra toz zerdeçal süt ya da yoğurta katılıp karıştırılarak tüketilebilir. Toz zerdeçalın bir diğer kullanımı da zerdeçal çayıdır. Kaynamış suya atılan bir çay kaşığı zerdeçal tozu demlendirilerek zerdeçal çayı içilebilir. Ne kadar demlenirse tadı o kadar keskin olur.

İlginizi Çekebilir

İğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

İğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

 Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

 Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

 Yüksek lif içerikli arpa nasıl yenir?

Yüksek lif içerikli arpa nasıl yenir?

 Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?

Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?

 Ödem attıran karahindiba çayı aç karnına içilir mi?

Ödem attıran karahindiba çayı aç karnına içilir mi?

Zerdeçal ne kadar tüketilmeli?

Zerdeçalın gereğinden fazla tüketilmesi durumunda yarardan çok zarara sebebiyet olabilir. Bu sebeple tüketimi belirli bir ölçüde olmalıdır. Zerdeçal her ne kadar birçok derde deva olsa da aşırı tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, ishal ve gaz problemlerine neden olabilir. Zerdeçalın önerilen tüketim miktarı günlük 1 yemek kaşığı yani 6-8 gram arasıdır.

Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral deposu olan zerdeçalın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Zerdeçalda yer alan kurkumin sayesinde yaraların iyileşmesi hızlanır.
  • Doğal bir antioksidan etkisi gösterir.
  • Akut solunum yolu rahatsızlığında boğaz enfeksiyonuna iyi gelir.
  • Yeterli ve doğru kullanımında nefes darlığını önleyebilir.
  • Antioksidan özelliği aynı zamanda kalp ve damar yolu sağlığını da iyileştirir.
  • Beyin fonksiyonlarını iyileştirici etkisi vardır.
  • Nöronların onarımını sağlayarak nörolojik bazı rahatsızlıklara iyi geldiği sonuçlarına varılmıştır.
  • Zekâ gelişimine katkısı bulunur.
  • Ağrı kesici rolü oynar. Zerdeçalın baş ağrılarını veya eklem arılarını hafiflettiğine yönelik araştırma sonuçları vardır.
  • İçerdiği vitamin ve minerallerle baharat olarak yiyeceklerle beraber tüketildiğinde bağırsak sağlığını olumlu etkiler.
  • Zerdeçal B grubu vitaminlerce zengindir. Özellikle B6 vitamini seratonin salınımını artırmaktadır.
  • Depresyonun etkilerinden mutsuzluğa karşı zerdeçal çayı tüketilebilir.
  • Kanser hücrelerinin sağlıklı hücre yapısındaki DNA’yı bozarak çoğalmasını önler.
  • İçeriğindeki kurkumin bu fonksiyonuyla kanserle savaşmaktadır.

Zerdeçalın zararları nelerdir?

Zerdeçal yeterli ve düzenli tüketiminde oldukça yarara sahip olabilir. Sağlık açısından sofralarımızda baharatı veya kökünün kendisine yer vermek önemlidir. Ancak bununla beraber aşırı tüketiminde yan etkileri olabilir. Çeşitli rahatsızlığa sahip bireylerin, hamilelerin ve emziren annelerin zerdeçalı uzman doktorlara danışarak tüketmeleri tavsiye edilir. Aynı zamanda zerdeçal alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilecek bir üründür. Aşırı tüketimi çeşitli zararlara yol açabilir. Belirli bir düzeyde tüketilmesinde fayda vardır. Yemeklerde ve içeceklerde oldukça yer sahibi olabilen zerdeçalın zararları:

  • Zerdeçal vücuttaki demir emilimini sağlayabilen bir bitkidir. Eğer demir eksikliği durumu varsa zerdeçal tüketimi bireye zarar verebilir.
  • Safra kesesiyle ilgili rahatsızlık yaşanıyorsa zerdeçal tüketimi ciddi zarar verebilir. Bu kişilerin doktorlarına danışmadan tüketmeleri asla tavsiye edilemez.
  • Toz zerdeçal midenin asit oranını artırır. Bu nedenle ülser ve reflü şikayeti yaşayanların kullanım oranları az olmalıdır.
  • Kurkumin pek çok faydasının yanında kan şekeri seviyesini düşürmektedir. Ancak kan seviyesi düşük bireylerin toz zerdeçal kullanımı oldukça dikkat gerektirir.

İlginizi Çekebilir

Hem meyvesi hem kurusuyla şifa olan hünnap nasıl tüketilir?

Hem meyvesi hem kurusuyla şifa olan hünnap nasıl tüketilir?

 Akciğerleri temizleyen kozalak şurubu ne kadar içilmeli?

Akciğerleri temizleyen kozalak şurubu ne kadar içilmeli?

 Elma sirkesi tıkalı damarları açar mı?

Elma sirkesi tıkalı damarları açar mı?

 Mutluluk veren meyve goji berry nasıl tüketilir?

Mutluluk veren meyve goji berry nasıl tüketilir?

 Yaşlanmayı geciktiren polen nasıl tüketilir?

Yaşlanmayı geciktiren polen nasıl tüketilir?

 Ada çayı ne kadar tüketilmeli?

Ada çayı ne kadar tüketilmeli?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 günlük detoks diyeti listesi3 günlük detoks diyeti listesi
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
zerdeçal zararları zerdeçalın faydaları zerdeçal nasıl tüketilir zerdeçalın nasıl kullanılır zerdeçal nasıl kullanılır

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı

Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.