Kozalak şurubu nasıl tüketilir, evde kozalak şurubu nasıl yapılır? Çam kozalağı suyu şurubu ne kadar içilmeli?

İnsan sağlığı için birçok yararları olan kozalak şurubu bitkisel bir tedavi yöntemi olarak da kullanılır. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde solunum yolları ile ilgili hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir şifa kaynağıdır. Kozalak reçeli olarak da adlandırılan kozalak şurubu arzuya ve damak tadına göre bir kıvamda hazırlanabilir. Şurup olarak tüketileceği gibi marmelat ya da reçel kıvamında da tüketilebilir. Enfeksiyonel durumlarda, nefes darlığı sorunlarında kullanılarak bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden faydalanılır.

Kozalak şurubu nasıl tüketilir?

Toplanan kozalaklar ile evde yapılan kozalak şurubu çeşitli şekillerde tüketilebilir. Yapılış şekline ve kıvamına göre farklı yemeklerde ve içeceklerde kullanılabilir. Şurup olarak ya da reçel ve marmelat olarak da hazırlanabilir. Kozalak şurubu direkt olarak içilebileceği gibi kıvamı daha koyu yapıldığında reçel olarak da kullanılabilir. Ancak direkt içilirse kan şekerinin çok hızlı yükselmesine neden olabilir bu nedenle az miktarlarda içilmelidir. Yoğurt içine, tatlıların üzerine ya da arzuya göre ekmek, pankek ya da kreple birlikte de tüketilebilir.

Kozalak şurubu evde nasıl hazırlanır?

Kozalak şurubunu hazır olarak aktarlardan ya da marketlerden temin etmek de mümkündür. Kozalak şurubu evde de yapılabilir. Kozalak şurubu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olgunlaşmış çam kozalakları kullanılmalıdır. Evde kozalak şurubu yapmak için gerekli malzemeler:

Yirmi ya da yirmi beş adet çam kozalağı

İki buçuk su bardağı kadar toz şeker

Bir buçuk litre temiz içme suyu

Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra birkaç adımda kozalak şurubu hazırlanır:

Kozalaklar birkaç kez su değiştirerek iyice yıkanır ve temizlenir.

Bir gece boyunca su dolu bir tencerede bekletilir.

Ertesi gün suyu tazelenerek kaynatılır.

Kaynayan kozalakların suyu yeniden değiştirilir ve birkaç saat daha kaynatılır.

Üç saate yakın kaynatılan kozalakların üzerine iki buçuk su bardağı şeker dökülür.

Altı kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kaynatılır.

Kıvama ulaştıktan sonra ocağın altı kapatılır.

Hazırlanan karışımın ilk sıcaklığı geçtikten sonra şişelere ya da kavanozlara paylaştırılır.

Oda sıcaklığında ve mümkün olduğu kadar serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

Çam kozalağı suyu ne kadar içilmeli?

Kozalak, şurup olarak hazırlandıysa günde 1 bardak kadar içilebilir. Ancak çocukların tüketimi günde 1 çay kaşığı miktarını geçmemelidir. Çam kozalağı şurubunun ve çam kozalağı reçelinin de günde 1 yemek kaşığı kadar yenmesi önerilir. Daha fazla tüketilirse kan şekerinin çok hızlı yükselmesine neden olur.

Kozalak şurubu aç karnına mı içilir?

Kozalak şurubu aç ya da tok karna içilebilir. Mide hassasiyeti ya da mide sorunu olan kişilerin kozalak şurubunu tok karna tüketmesi daha iyi olacaktır. Aç ya da tok karna içilen kozalak şurubu 1 bardaktan fazla içilmemelidir.

Kozalak şurubunun faydaları

Çam kozalağı şurubunun bilinen fazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.

Sakinleştirici etkisi ile de bilinir. Stres yaşanan durumlarda tüketilebilir.

Akciğerleri temizlenir.

Birçok vitamin ve mineral barındırır.

Bağırsaklardaki iltihapları iyileştirici özelliği olduğu bilinir.

Solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinir.

Astım, bronşit ve benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Uyku sorunlarına karşı etkilidir.

Metabolizmanın sağlıklı olarak çalışmasını sağlar.

Doğal bir şifa kaynağı olduğu bilinen kozalak şurup olarak tüketildiğinde pek çok derde deva olur. Ancak bazı bünyeler için farklı yan etkilere sebebiyet verebilir. Bilinen ve ispatlanan net bir yan etkisi yoktur ancak fazla tüketilmemesi gerekir.

Kozalak şurubu akciğeri temizler mi?

Kozalak şurubu akciğerleri temizler. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelen kozalak şurubu astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Solunum yollarını rahatlatarak nefes alıp vermeyi kolaylaştırır. Önerilen miktarlarda tüketildiğinde hem bağışıklığı kuvvetlendirir hem de akciğerlere iyi gelir.