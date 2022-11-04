Kozalak şurubu nasıl tüketilir, evde kozalak şurubu nasıl yapılır? Çam kozalağı suyu şurubu ne kadar içilmeli?

İnsan sağlığı için birçok yararları olan kozalak şurubu bitkisel bir tedavi yöntemi olarak da kullanılır. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde solunum yolları ile ilgili hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir şifa kaynağıdır. Kozalak reçeli olarak da adlandırılan kozalak şurubu arzuya ve damak tadına göre bir kıvamda hazırlanabilir. Şurup olarak tüketileceği gibi marmelat ya da reçel kıvamında da tüketilebilir. Enfeksiyonel durumlarda, nefes darlığı sorunlarında kullanılarak bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden faydalanılır.
Toplanan kozalaklar ile evde yapılan kozalak şurubu çeşitli şekillerde tüketilebilir. Yapılış şekline ve kıvamına göre farklı yemeklerde ve içeceklerde kullanılabilir. Şurup olarak ya da reçel ve marmelat olarak da hazırlanabilir. Kozalak şurubu direkt olarak içilebileceği gibi kıvamı daha koyu yapıldığında reçel olarak da kullanılabilir. Ancak direkt içilirse kan şekerinin çok hızlı yükselmesine neden olabilir bu nedenle az miktarlarda içilmelidir. Yoğurt içine, tatlıların üzerine ya da arzuya göre ekmek, pankek ya da kreple birlikte de tüketilebilir.
Kozalak şurubunu hazır olarak aktarlardan ya da marketlerden temin etmek de mümkündür. Kozalak şurubu evde de yapılabilir. Kozalak şurubu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olgunlaşmış çam kozalakları kullanılmalıdır. Evde kozalak şurubu yapmak için gerekli malzemeler:
Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra birkaç adımda kozalak şurubu hazırlanır:
Kozalak, şurup olarak hazırlandıysa günde 1 bardak kadar içilebilir. Ancak çocukların tüketimi günde 1 çay kaşığı miktarını geçmemelidir. Çam kozalağı şurubunun ve çam kozalağı reçelinin de günde 1 yemek kaşığı kadar yenmesi önerilir. Daha fazla tüketilirse kan şekerinin çok hızlı yükselmesine neden olur.
Kozalak şurubu aç karnına mı içilir?
Kozalak şurubu aç ya da tok karna içilebilir. Mide hassasiyeti ya da mide sorunu olan kişilerin kozalak şurubunu tok karna tüketmesi daha iyi olacaktır. Aç ya da tok karna içilen kozalak şurubu 1 bardaktan fazla içilmemelidir.
Çam kozalağı şurubunun bilinen fazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Doğal bir şifa kaynağı olduğu bilinen kozalak şurup olarak tüketildiğinde pek çok derde deva olur. Ancak bazı bünyeler için farklı yan etkilere sebebiyet verebilir. Bilinen ve ispatlanan net bir yan etkisi yoktur ancak fazla tüketilmemesi gerekir.
Kozalak şurubu akciğerleri temizler. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelen kozalak şurubu astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Solunum yollarını rahatlatarak nefes alıp vermeyi kolaylaştırır. Önerilen miktarlarda tüketildiğinde hem bağışıklığı kuvvetlendirir hem de akciğerlere iyi gelir.