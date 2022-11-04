HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kozalak şurubu nasıl tüketilir, evde kozalak şurubu nasıl yapılır? Çam kozalağı suyu şurubu ne kadar içilmeli?

Kozalak şurubu nasıl tüketilir, evde kozalak şurubu nasıl yapılır? Çam kozalağı suyu şurubu ne kadar içilmeli?

04.11.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel olarak dekorasyon amacı ile kullanılan kozalak içerdiği vitaminler ve mineraller ile bir şifa kaynağıdır. Çam ağaçlarında bulunan kozalağı temin edebilmekse son derece kolaydır. Çam kozalakları kaynatılarak şurup elde edilir. Kozalaktan yapılan ve marmelat kıvamında olan şurubun solunum yolları başta gelmek üzere insan sağlığına çeşitli faydaları olduğu bilinir. Genellikle tatlılarda ya da kahvaltılık ürün olarak kullanılan kozalak şurubu akciğerleri temizler mi?

Kozalak şurubu nasıl tüketilir, evde kozalak şurubu nasıl yapılır? Çam kozalağı suyu şurubu ne kadar içilmeli?

İçindekiler

  • Kozalak şurubu nasıl tüketilir?
  • Kozalak şurubu evde nasıl hazırlanır?
  • Çam kozalağı suyu ne kadar içilmeli?
  • Kozalak şurubunun faydaları
  • Kozalak şurubu akciğeri temizler mi?

İnsan sağlığı için birçok yararları olan kozalak şurubu bitkisel bir tedavi yöntemi olarak da kullanılır. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde solunum yolları ile ilgili hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir şifa kaynağıdır. Kozalak reçeli olarak da adlandırılan kozalak şurubu arzuya ve damak tadına göre bir kıvamda hazırlanabilir. Şurup olarak tüketileceği gibi marmelat ya da reçel kıvamında da tüketilebilir. Enfeksiyonel durumlarda, nefes darlığı sorunlarında kullanılarak bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden faydalanılır.

Kozalak şurubu nasıl tüketilir?

Toplanan kozalaklar ile evde yapılan kozalak şurubu çeşitli şekillerde tüketilebilir. Yapılış şekline ve kıvamına göre farklı yemeklerde ve içeceklerde kullanılabilir. Şurup olarak ya da reçel ve marmelat olarak da hazırlanabilir. Kozalak şurubu direkt olarak içilebileceği gibi kıvamı daha koyu yapıldığında reçel olarak da kullanılabilir. Ancak direkt içilirse kan şekerinin çok hızlı yükselmesine neden olabilir bu nedenle az miktarlarda içilmelidir. Yoğurt içine, tatlıların üzerine ya da arzuya göre ekmek, pankek ya da kreple birlikte de tüketilebilir.

Kozalak şurubu evde nasıl hazırlanır?

Kozalak şurubunu hazır olarak aktarlardan ya da marketlerden temin etmek de mümkündür. Kozalak şurubu evde de yapılabilir. Kozalak şurubu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olgunlaşmış çam kozalakları kullanılmalıdır. Evde kozalak şurubu yapmak için gerekli malzemeler:

  • Yirmi ya da yirmi beş adet çam kozalağı
  • İki buçuk su bardağı kadar toz şeker
  • Bir buçuk litre temiz içme suyu

İlginizi Çekebilir

Hem meyvesi hem kurusuyla şifa olan hünnap nasıl tüketilir?

Hem meyvesi hem kurusuyla şifa olan hünnap nasıl tüketilir?

 Ödem attıran karahindiba çayı aç karnına içilir mi?

Ödem attıran karahindiba çayı aç karnına içilir mi?

 Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?

Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?

 Yüksek lif içerikli arpa nasıl yenir?

Yüksek lif içerikli arpa nasıl yenir?

 Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

 Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

 İğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

İğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra birkaç adımda kozalak şurubu hazırlanır:

  • Kozalaklar birkaç kez su değiştirerek iyice yıkanır ve temizlenir.
  • Bir gece boyunca su dolu bir tencerede bekletilir.
  • Ertesi gün suyu tazelenerek kaynatılır.
  • Kaynayan kozalakların suyu yeniden değiştirilir ve birkaç saat daha kaynatılır.
  • Üç saate yakın kaynatılan kozalakların üzerine iki buçuk su bardağı şeker dökülür.
  • Altı kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kaynatılır.
  • Kıvama ulaştıktan sonra ocağın altı kapatılır.
  • Hazırlanan karışımın ilk sıcaklığı geçtikten sonra şişelere ya da kavanozlara paylaştırılır.
  • Oda sıcaklığında ve mümkün olduğu kadar serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

Çam kozalağı suyu ne kadar içilmeli?

Kozalak, şurup olarak hazırlandıysa günde 1 bardak kadar içilebilir. Ancak çocukların tüketimi günde 1 çay kaşığı miktarını geçmemelidir. Çam kozalağı şurubunun ve çam kozalağı reçelinin de günde 1 yemek kaşığı kadar yenmesi önerilir. Daha fazla tüketilirse kan şekerinin çok hızlı yükselmesine neden olur.

Kozalak şurubu aç karnına mı içilir?

Kozalak şurubu aç ya da tok karna içilebilir. Mide hassasiyeti ya da mide sorunu olan kişilerin kozalak şurubunu tok karna tüketmesi daha iyi olacaktır. Aç ya da tok karna içilen kozalak şurubu 1 bardaktan fazla içilmemelidir.

Kozalak şurubunun faydaları

Çam kozalağı şurubunun bilinen fazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.
  • Sakinleştirici etkisi ile de bilinir. Stres yaşanan durumlarda tüketilebilir.
  • Akciğerleri temizlenir.
  • Birçok vitamin ve mineral barındırır.
  • Bağırsaklardaki iltihapları iyileştirici özelliği olduğu bilinir.
  • Solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinir.
  • Astım, bronşit ve benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılır.
  • Uyku sorunlarına karşı etkilidir.
  • Metabolizmanın sağlıklı olarak çalışmasını sağlar.

Doğal bir şifa kaynağı olduğu bilinen kozalak şurup olarak tüketildiğinde pek çok derde deva olur. Ancak bazı bünyeler için farklı yan etkilere sebebiyet verebilir. Bilinen ve ispatlanan net bir yan etkisi yoktur ancak fazla tüketilmemesi gerekir.

Kozalak şurubu akciğeri temizler mi?

Kozalak şurubu akciğerleri temizler. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelen kozalak şurubu astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Solunum yollarını rahatlatarak nefes alıp vermeyi kolaylaştırır. Önerilen miktarlarda tüketildiğinde hem bağışıklığı kuvvetlendirir hem de akciğerlere iyi gelir.

İlginizi Çekebilir

Süper besin keten tohumunun faydaları

Süper besin keten tohumunun faydaları

 Vitamin ve mineral deposu kuru dut faydaları

Vitamin ve mineral deposu kuru dut faydaları

Her derde deva sumak nasıl tüketilmeli?

Her derde deva sumak nasıl tüketilmeli?

 Mide dostu kudret narı nasıl tüketilir?

Mide dostu kudret narı nasıl tüketilir?

 Bağışıklığı güçlendirmek için karadut özü

Bağışıklığı güçlendirmek için karadut özü

 Doğal tatlandırıcı tarçın nasıl tüketilir?

Doğal tatlandırıcı tarçın nasıl tüketilir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?
Gelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyorGelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyor
İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kameradaİmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
çam kozalağı kozalak kozalak şurubu kozalak şurubu nasıl yapılır çam kozalağı faydaları

En Çok Okunan Haberler

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

İlginizi Çekebilir

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.