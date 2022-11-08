Polen nasıl tüketilir, hangi hastalığa iyi gelir? Arı poleni günde ne kadar tüketilmeli, çocuklarda kullanımı nasıl olmalı?

Polen, arılar tarafından üretilen çok önemli besinlerden biridir. Arı poleninin içeriğinde pek çok vitamin ve mineral bulunur. Tek üretim şekli arılar olduğu için ve başka bir üretim yolu olmadığından çok değerli bir üründür. Günümüzde daha sık gündeme gelmekte olup yararları da daha fazla ortaya çıkmıştır. Arı poleni vitaminler, yağlar, amino asitler ve 250’den fazla aktif madde içerdiği için insan sağlığına da katkısı olduğu düşünülür. Sporcular için dayanıklılık ve performansı arttırmada destek sağlar, iştah açmada etkili olduğu düşünülür. Yaşlanmayı geciktirdiği de uzmanlarca öngörülür. Bu kadar yararı olduğu düşünülen arı poleninin tüketiminde dikkat edilmesi geren unsurlar ve yararları nedir?

Polen nasıl tüketilir?

İnsan sağlığı için yararlı bir içeriğe sahip olan arı poleni, bazı bireyler için sağlık sorunu da oluşturabilecek bir besindir. Tüketim miktarı ya da kişinin alerjisi olup olmaması polen tüketiminde önemlidir. Arı poleninin tüketimi ile ilgili bazı öneriler şöyledir:

Polen küçük granüller hâlinde satılır. Bu küçük granül tanelerini yoğurt, yulaf ya da gronola gibi ürünlerle karıştırıp ya da bu ürünlerle smoothie yaparak tüketilebilir.

Arı polenini daha rahat rahat sindirebilmek için 5-6 saat öncesinden suda bekletilmesi daha iyi olacaktır.

Arı polenini kapsül şeklinde de tüketilir.

Arı polenine herhangi bir alerjik reaksiyon oluşmaması için tüketim miktarını iyi ayarlanması gerekir. Küçük miktarla tüketime başlamak daha iyidir.

Emziren, hamile ya da 12 yaş altı çocukların polen tüketimi için doktorlarına danışmaları gerekir.

1 yaş altı bebeklerin bal ve arı poleni tüketimi tavsiye edilmemektedir.

Bal ile polen tüketimi de tercih edilen bir yöntemdir.

Arı poleni günde ne kadar tüketilmeli?

Arı poleni tüketimine dikkat edilmesi gereken bir besindir. Arı poleninde miktar çok önemlidir. Miktar aşımı alerjik bünyelere olumsuz etki yapabilir. Bu sebeple miktarı doğru ayarlanmalıdır. Tavsiye edilen tüketim miktarı kişiye göre değişmekle birlikte tavsiye edilen tüketim miktarları:

Çocuklarda günlük 1-2 tatlı kaşığı

Yetişkin bireylerde ise 2-4 tatlı kaşığı

Bireylerin doğal ürünleri tüketirken doktor ya da sağlık kuruluşlarından öneri alarak tüketmesi daha doğru olur. Alerjik bünyeye sahip bireyler arı poleni tüketirken dikkatli olmalıdır, beklenmeyen tepkiler oluşması durumunda bir doktora başvurulması önerilir. Hamile, emziren ve çocuklar içinde tüketim durumu ve miktarı uzman doktorun tavsiyesiyle olmalıdır.

Arı poleni çocuğa nasıl verilir?

Arı poleni birçok faydasının yanında dikkatli tüketilmesi gereken bir üründür. Hamile, emziren ve alerjisi olan bireylerin tüketmemesi önerilen arı poleni, çocuklar için de dozunda ve dikkatli kullanılması gereken bir besindir. Çocuklar için günde 1-2 tatlı kaşığının geçememesi gerektiği söylenen arı poleninin 1 yaş altı bebeklerde kullanımı önerilmez. Bununla birlikte çocuklarda kullanımda uzman bir doktordan tavsiye alınması daha doğru olacaktır.

Polen nasıl kullanılır?

Polen kullanımı bireyin tercihine göre değişkenlik gösterebilir. Kişiler damak tadına göre arı poleni kullanımını çeşitlendirebilir. Poleni direk tüketmek ya da karışım hâlinde olmak üzere farklı kullanımları olabilir. Bireyler genel olarak daha kolay sindirilebilmesi ve daha kolay tüketilebilmesi için arı polenini karıştırarak tüketmeyi tercih ederler. Damak tadı açısından bal ve türevleriyle de güzel bir tüketim sağlanır. Süt ve suya karıştırılarak da tüketilebilir. Tüm bu tüketim çeşitlerinde porsiyon kontrolünü unutmadan miktara dikkat ederek kullanılmalıdır.

Arı poleni hangi hastalığa iyi gelir?

Arı poleninin faydaları uzmanlar tarafından belirtilir. Arı poleni birçok vitamin ve mineral içerir. İnsan sağlığına faydalı bu vitamin ve mineraller insan vücuduna fayda sağlar. İnsan vücuduna sağladığı düşünülen faydaları şöyle sıralayabiliriz:

Polen tüketiminin bağışıklık sistemine destek sağlar.

Düzenli polen tüketiminin karaciğer sağlığına destek sağlar.

Kolejen açısından yüksek bir besin olduğu için vücutta yaraların iyileştirme hızını artırır.

İçeriğindeki antioksidan oranı sayesinde şişlik ve iltihap gibi şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur.

Yapılan araştırmalarda büyük oranda menopoz şikâyetlerini azalttığı ve erken menopozu engelleyebilir.

Düzenli tüketimiyle, kalp sağlığı üzerinde olumlu etki gösterdiği düşünülür.

Kanser hücrelerinin oluşumunu azalttığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Yapılan araştırmalarda tüm bunlar için tek başına yeterli olmaması ile birlikte destekleyici bir besin olarak hayatımıza girmiştir.