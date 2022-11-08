HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Polen nasıl tüketilir, hangi hastalığa iyi gelir? Arı poleni günde ne kadar tüketilmeli, çocuklarda kullanımı nasıl olmalı?

Polen nasıl tüketilir, hangi hastalığa iyi gelir? Arı poleni günde ne kadar tüketilmeli, çocuklarda kullanımı nasıl olmalı?

08.11.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde değeri daha çok anlaşılan arı poleni geçmişten günümüze gelmiş değerli bir besindir. Doktorlar ve tıp dünyası tarafından da yararları saymakla bitmeyen polen birçok kişi tarafından tercih edilir. Özellikle sporcular tarafından yoğun ilgi gören arı poleni, polen alerjisi olan kişiler için sorun yaratabilir. Bu sebeple hem dikkatli bir şekilde kullanılmalı hem de miktarını dengeli ayarlamak gerekir. Pek çok hastalığa iyi gelen bir besin olan arı poleni günde ne kadar tüketilmeli?

Polen nasıl tüketilir, hangi hastalığa iyi gelir? Arı poleni günde ne kadar tüketilmeli, çocuklarda kullanımı nasıl olmalı?

İçindekiler

  • Polen nasıl tüketilir?
  • Arı poleni günde ne kadar tüketilmeli?
  • Arı poleni çocuğa nasıl verilir?
  • Polen nasıl kullanılır?
  • Arı poleni hangi hastalığa iyi gelir?

Polen, arılar tarafından üretilen çok önemli besinlerden biridir. Arı poleninin içeriğinde pek çok vitamin ve mineral bulunur. Tek üretim şekli arılar olduğu için ve başka bir üretim yolu olmadığından çok değerli bir üründür. Günümüzde daha sık gündeme gelmekte olup yararları da daha fazla ortaya çıkmıştır. Arı poleni vitaminler, yağlar, amino asitler ve 250’den fazla aktif madde içerdiği için insan sağlığına da katkısı olduğu düşünülür. Sporcular için dayanıklılık ve performansı arttırmada destek sağlar, iştah açmada etkili olduğu düşünülür. Yaşlanmayı geciktirdiği de uzmanlarca öngörülür. Bu kadar yararı olduğu düşünülen arı poleninin tüketiminde dikkat edilmesi geren unsurlar ve yararları nedir?

Polen nasıl tüketilir?

İnsan sağlığı için yararlı bir içeriğe sahip olan arı poleni, bazı bireyler için sağlık sorunu da oluşturabilecek bir besindir. Tüketim miktarı ya da kişinin alerjisi olup olmaması polen tüketiminde önemlidir. Arı poleninin tüketimi ile ilgili bazı öneriler şöyledir:

  • Polen küçük granüller hâlinde satılır. Bu küçük granül tanelerini yoğurt, yulaf ya da gronola gibi ürünlerle karıştırıp ya da bu ürünlerle smoothie yaparak tüketilebilir.
  • Arı polenini daha rahat rahat sindirebilmek için 5-6 saat öncesinden suda bekletilmesi daha iyi olacaktır.
  • Arı polenini kapsül şeklinde de tüketilir.
  • Arı polenine herhangi bir alerjik reaksiyon oluşmaması için tüketim miktarını iyi ayarlanması gerekir. Küçük miktarla tüketime başlamak daha iyidir.
  • Emziren, hamile ya da 12 yaş altı çocukların polen tüketimi için doktorlarına danışmaları gerekir.
  • 1 yaş altı bebeklerin bal ve arı poleni tüketimi tavsiye edilmemektedir.
  • Bal ile polen tüketimi de tercih edilen bir yöntemdir.

İlginizi Çekebilir

Doğal antiseptik zencefilin kullanım alanları nedir?

Doğal antiseptik zencefilin kullanım alanları nedir?

 Diyabete olumlu etkisi bulunan karahindiba nasıl tüketilir?

Diyabete olumlu etkisi bulunan karahindiba nasıl tüketilir?

 Kalp hastalıklarına iyi gelen alıç sirkesi nasıl tüketilir?

Kalp hastalıklarına iyi gelen alıç sirkesi nasıl tüketilir?

 Hücre yenileyici arı sütü nasıl tüketilir?

Hücre yenileyici arı sütü nasıl tüketilir?

 Zayıflamak için kinoa nasıl yenmeli?

Zayıflamak için kinoa nasıl yenmeli?

Arı poleni günde ne kadar tüketilmeli?

Arı poleni tüketimine dikkat edilmesi gereken bir besindir. Arı poleninde miktar çok önemlidir. Miktar aşımı alerjik bünyelere olumsuz etki yapabilir. Bu sebeple miktarı doğru ayarlanmalıdır. Tavsiye edilen tüketim miktarı kişiye göre değişmekle birlikte tavsiye edilen tüketim miktarları:

  • Çocuklarda günlük 1-2 tatlı kaşığı
  • Yetişkin bireylerde ise 2-4 tatlı kaşığı

Bireylerin doğal ürünleri tüketirken doktor ya da sağlık kuruluşlarından öneri alarak tüketmesi daha doğru olur. Alerjik bünyeye sahip bireyler arı poleni tüketirken dikkatli olmalıdır, beklenmeyen tepkiler oluşması durumunda bir doktora başvurulması önerilir. Hamile, emziren ve çocuklar içinde tüketim durumu ve miktarı uzman doktorun tavsiyesiyle olmalıdır.

Arı poleni çocuğa nasıl verilir?

Arı poleni birçok faydasının yanında dikkatli tüketilmesi gereken bir üründür. Hamile, emziren ve alerjisi olan bireylerin tüketmemesi önerilen arı poleni, çocuklar için de dozunda ve dikkatli kullanılması gereken bir besindir. Çocuklar için günde 1-2 tatlı kaşığının geçememesi gerektiği söylenen arı poleninin 1 yaş altı bebeklerde kullanımı önerilmez. Bununla birlikte çocuklarda kullanımda uzman bir doktordan tavsiye alınması daha doğru olacaktır.

Polen nasıl kullanılır?

Polen kullanımı bireyin tercihine göre değişkenlik gösterebilir. Kişiler damak tadına göre arı poleni kullanımını çeşitlendirebilir. Poleni direk tüketmek ya da karışım hâlinde olmak üzere farklı kullanımları olabilir. Bireyler genel olarak daha kolay sindirilebilmesi ve daha kolay tüketilebilmesi için arı polenini karıştırarak tüketmeyi tercih ederler. Damak tadı açısından bal ve türevleriyle de güzel bir tüketim sağlanır. Süt ve suya karıştırılarak da tüketilebilir. Tüm bu tüketim çeşitlerinde porsiyon kontrolünü unutmadan miktara dikkat ederek kullanılmalıdır.

Arı poleni hangi hastalığa iyi gelir?

Arı poleninin faydaları uzmanlar tarafından belirtilir. Arı poleni birçok vitamin ve mineral içerir. İnsan sağlığına faydalı bu vitamin ve mineraller insan vücuduna fayda sağlar. İnsan vücuduna sağladığı düşünülen faydaları şöyle sıralayabiliriz:

  • Polen tüketiminin bağışıklık sistemine destek sağlar.
  • Düzenli polen tüketiminin karaciğer sağlığına destek sağlar.
  • Kolejen açısından yüksek bir besin olduğu için vücutta yaraların iyileştirme hızını artırır.
  • İçeriğindeki antioksidan oranı sayesinde şişlik ve iltihap gibi şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur.
  • Yapılan araştırmalarda büyük oranda menopoz şikâyetlerini azalttığı ve erken menopozu engelleyebilir.
  • Düzenli tüketimiyle, kalp sağlığı üzerinde olumlu etki gösterdiği düşünülür.
  • Kanser hücrelerinin oluşumunu azalttığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Yapılan araştırmalarda tüm bunlar için tek başına yeterli olmaması ile birlikte destekleyici bir besin olarak hayatımıza girmiştir.

İlginizi Çekebilir

Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?

Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?

 Sabah aç karnına kefir içmenin faydaları

Sabah aç karnına kefir içmenin faydaları

Bamya tohumu yutmak neye yarar?

Bamya tohumu yutmak neye yarar?

 Yulaf ezmesi zayıflatır mı?

Yulaf ezmesi zayıflatır mı?

 Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun yaşamanın sırrı yulaf samanı çayıUzun yaşamanın sırrı yulaf samanı çayı
10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...
Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var
Anahtar Kelimeler:
polen polenin faydaları

En Çok Okunan Haberler

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

İlginizi Çekebilir

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.