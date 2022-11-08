Elma sirkesi nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? Elma sirkesi tok karnına içilir mi, tıkalı damarları açar mı?

Elma sirkesi mutfaklarda el altında bulunan besinler arasında yer alır. Özellikle salatalara lezzet katması için kullanılır ancak içerdiği mineraller ve vitaminler ile dezenfektan özelliği de vardır. Bu sayede temizlik için de kullanılabilir. Hem ev temizliğinde hem de kişisel bakım için faydalı bir üründür. Bilinçli olarak kullanıldığı takdirde insan sağlığına faydalı olan elma sirkesi doktor onayı ile tüketilmelidir. Örneğin kilo vermek isteyen kişiler sabahları kahvaltı etmeden önce aç karnına elma suyu içer ve bu sayede yağları erittiğine inanırlar. Ancak sirke asidik bir yapıda olduğu için aç karnına içilen herhangi bir sirkenin faydadan çok zararı olur. Sirke ürünlerinin seyreltilerek ve tok karna içilmesi doğrudur. Sirkenin faydasının temel nedeni içeriğinde asetik asit bileşiğinin olmasıdır.

Elma sirkesi nasıl tüketilir?

Elma sirkesi genel olarak salatalarda kullanılır, bunu dışında seyreltilip direkt olarak içilebilir. Bir bardak temiz içme suyuna birkaç damla eklenerek yemeklerden sonra tüketilebilir. Bazı kişiler içerdiği dezenfektan özellikler sayesinde temizlik yaparken de elma sirkesi kullanır. Elma sirkesi içerisinde bulundurduğu fazla asit nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. Doktor onayı olmadan tüketmek sağlık için özellikle de mide sağlığı için zararı dokunur.

Elma sirkesi nasıl kullanılır?

Ağırlıklı olarak salatalarda ve turşu yapımında kullanılır. Ancak temizlik malzemesi olarak da kullanılabilir. Hem ev temizliğinde hem de kişisel bakımlarda yeri vardır. Bir bardak suyun içine damlatılan birkaç damla elma sirkesinin aç karnına içildiği zaman uzun süre tok tutan etkisi olduğu bilinir. Elma sirkesinin kullanılabileceği alanlar:

Salata soslarına eklenir.

Ev yapımı mayonezin içerisine eklenir.

Öğünlerde suyla seyreltilerek tüketilebilir. Tercih edilirse içine bal koyulabilir.

Ev yapımı sıkma meyve sularına eklenebilir.

Maden suyuna eklenebilir.

Elma sirkesi içilir mi?

Elma sirkesi içilebilir ancak direkt olarak içilmesi sağlıklı değildir. Farklı bünyelerde alerjik reaksiyonlara ve ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir. Bu sebeple seyreltilerek içilmesi daha uygun olacaktır. Salatalarda, turşularda kullanılabilir ya da doktor onayı ile bir bardak suya birkaç damla eklenerek tüketilebilir.

Elma sirkesi tok karnına içilir mi?

Halk arasında elma sirkesi genel olarak aç karna içilir ve böyle tüketildiği zaman hem tokluk hissi verdiği hem de yağ yakımını hızlandırdığı düşünülür. Ancak bu düşünce yanlıştır. Elma sirkesi tok karna içilmelidir ve mutlaka suyla seyreltilmelidir. Elma sirkesi aç karna saf olarak içilirse diş minesinden mideye kadar pek çok soruna neden olur.

Elma sirkesinin bilinen birçok faydası bulunur. Ev temizliği, sağlık ve çeşitli alanlarda faydası olan elma sirkesinin faydaları:

Dezenfekte edici özelliği vardır. Ev temizliği için silme suyuna bir miktar elma sirkesi eklenebilir.

Boğaz ağrısına iyi gelir, gargara yöntemi ile kullanarak boğazı temizler. Ancak gargara yaparken de suyla seyreltilmesi gerekir yoksa diş minesine zarar verir.

Sıcak suyun içerisine eklenerek buharıyla cilt gözenekleri için temizlik yapılabilir. Ancak sirkenin buharını çok fazla solumamak gerekir.

Kalp sağlığını destekler, damarları açmak için faydalı olabilir.

Bağışıklık sistemine dosttur, soğuk kış günleri için vücut direncini artırıcı özelliği bulunur.

Sindirim sistemini destekler, bağırsakları çalıştırır.

Tırnakların güçlenmesini sağlar.

Saçlardaki PH dengesini korumada yardımcıdır.

Cildi pürüzsüzleştirir.

Elma sirkesi hangi hastalıklara iyi gelir?

Şeker hastaları tarafından en sık tercih edilen besinler arasında elma sirkesi gelir. Enfeksiyonları iyileştirmede etkisi olduğu da bilinir. Kolesterol sıkıntıları yaşayan kişilere de yardımcı olduğu söylenir. Doktor onayına istinaden bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde kullanılabilir. Elma sirkesinin iyi geldiği durumlar:

Kötü kolesterol

Bağırsak rahatsızlıkları

Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Kepek

Elma sirkesi tıkalı damarları açar mı?

Elma sirkesi kanda bulunan kolesterolü düşürme etkisi vardır ve kalp dostudur. Elma sirkesini doğru ve dikkatli bir şekilde tüketildiği zaman kan basıncını düzenler. Aynı zamanda elma sirkesi damarların daralması ve genişlemesini sağlayan renin hormonunu kontrol eder. Elma sirkesi damarları rahatlatıp gevşeterek kan basıncını düşürür. Elma sirkesi tıkalı damarları açmak için kullanılsa da mutlaka bir doktora danışarak, tok karna ve suyla seyrelterek tüketmek gerekir.

Elma sirkesi cilde nasıl kullanılır?

Elma sirkesinin temizleyici etkisi hem evler hem de cilt için geçerlidir. Bir pamuk yardımı ile yüze sürülerek cildin daha parlak, daha pürüzsüz olması sağlanabilir. Tonik haline getirilerek tüketilir. Buna göre kaynatılmış olan bir kilo su içine bir ya da iki yemek kaşığı elma sirkesi atılır. Ciltteki lekeler ve akneler bu tonik ile temizlenir. Ayrıca buhar banyosu tekniği kullanılarak gözeneklerin açılması sağlanır. Elma sirkesi cilt sağlığı için kullanılsa da etkileri için yeterli çalışmalar yoktur. Bu yüzden kullanmadan önce uzman bir doktora danışılmasında fayda vardır.