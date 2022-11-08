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Goji berry nasıl tüketilir? Goji berry meyvesi nasıl kullanılır, nasıl muhafaza edilir?

08.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren goji berry çok sık tercih edilen bir meyve hâline geldi. Goji berry meyvesi Tibet taraflarında mutluluk veren meyve olarak tarif edilirken ülkemizde de kurt üzümü olarak anılır. Goji berry meyvesi C vitamini ve lif açısından zengin, antioksidan kaynağı olarak bilinir. Günümüzde hem diyet programlarında hem de sağlıklı beslenme programlarında yoğun bir şekilde kullanılan goji berry meyvesi nasıl kullanılır?

Goji berry nasıl tüketilir? Goji berry meyvesi nasıl kullanılır, nasıl muhafaza edilir?

İçindekiler

  • Goji berry nasıl tüketilir?
  • Goji berry meyvesi nasıl kullanılır?
  • Goji berry nasıl muhafaza edilir?
  • Goji berry meyvesini kimler kullanamaz?

Goji berry meyvesi Tibet, Nepal ve Himalaya’da yetişen bir meyvedir. Yetiştiği bölgede adına "mutluluk meyvesi" de denir. Meyvenin biraz ekşi olmakla beraber üzüm ve vişne benzeri bir tada sahiptir. Goji berry meyvesi glisemik indeksi en düşük olan meyvedir. Güçlü bir antioksidan olan goji berry vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Çeşitli bilimsel araştırmalarda sakinleşmeye destek olduğu ve spor yapan kişilerin performanslarını geliştirmelerine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Kozmetik sektöründe de goji berrynin antioksidan özelliğinden yararlanılır.

Goji berry nasıl tüketilir?

Goji berry meyvesi genelde Orta Asya'da yetişen bir besindir. C vitamini yönünden oldukça besin değeri yüksek olan goji berry çeşitli şekillerde tüketilebilir. Genel olarak goji berry kurutulmuş hâlde kullanılır. Taze meyve olarak da tüketilebildiği gibi meyveyi sıkarak meyve suyu şeklinde kullanılabilir. Kurutulmuş hâlinden kaynatılıp çayı da demlenerek tüketilebilir. Genel olarak goji berrynin tüketim alanları şöyledir:

  • Ara öğünlerde kurutulmuş ya da taze goji berry meyvesi bir avuç tüketilebilir.
  • Sağlıklı beslenme standartlarına uygun olarak salata ya da müsli karışımlarına eklenebilir.
  • Yapılan kek veya ekmek karışımlarına eklenerek kullanılabilir.
  • Atıştırmalık şeklinde kuru yemişlerle tüketilebilir.
  • Ekşi bir tada sahip olduğu için tavuk yemeklerinde kullanılabilir.
  • Pilavlarda kuş üzümüne alternatif olarak kullanılabilir.

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Goji berry meyvesi nasıl kullanılır?

Goji berry meyvesi C vitamini ve lif yönünden zenginliği ile doğrudan tüketilir. Goji berry meyvesinin en sık kullanıldığı şekli kurutulmuş ve taze meyve şeklindedir. Diyet yapan ve sağlıklı beslenmeyi hedefleyen kişiler goji berryi tercih edebilir. Antioksidan etkisi ve lifli yapısı ile kişinin bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırdığı bilinir ve kilo vermeyi de destekler. Bunun yanında metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye katkısı olduğu düşünülür. Çeşitli yemeklere, hamur işlerinde, çay olarak içerek ya da direkt olarak yiyerek kullanılır. Antioksidan yönünden zenginliğiyle goji berry kozmetik sektöründe kullanılır. Antioksidan etkisi ile cildi besler ve yenileme etkisi sağlar. Düzenli kullanımda cildi sıkılaştırma ve yenileme etkisi sağlar. Kurutulmuş goji berry de atıştırmalık olarak yenebileceği gibi çay şeklinde demlenerek de kullanılabilir.

Yaş goji berry nasıl tüketilir?

Yaş goji berry, üzüm veya kiraz gibi meyve hâlinde yenebilir. Ekşimsi bir tada sahip olan meyve sıkılarak da içecek hâlinde tüketilebilir. Taze sıkılmış meyve suyu hâlinde tüketim sağlanabilir.

Goji berry nasıl muhafaza edilir?

Goji berry Orta Asya’da üretilen ve tüm dünyada son zamanların trend olan bir meyvedir. Ekşimsi bir tada sahip meyve üzüm ve vişne karışımı bir tada sahiptir. Diyet ve sağlıklı beslenmede sıklıkla tercih edilen bir meyvedir. Goji berry muhafaza edilirken dikkat edilmesi gereken bir besindir. Goji berry muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyledir:

  • Goji berry hava almayacak şekilde saklanmalıdır.
  • Hava almayan paketlerde, serin ortamlarda ve azami olarak bir yıl süreyle saklanabilir.
  • Hava ve nemle teması hâlinde goji berrynin içeriği zarar görebilir.

Goji berry meyvesini kimler kullanamaz?

Goji berry meyvesi son zamanlarda tercih edilen ve yararları öğrenilmeye başlanan bir meyvedir. Goji berry tüketimi ile ilgili herhangi bir yaş sınırlaması yoktur ama tüm besinlerde olduğu gibi tüketilen miktar önemlidir. Bazı kişilerin kullanımında sıkıntı yaratabilecek olan goji berry, hamile ve emziren kadınlar için de doktor kontrolünde tüketilmelidir. Goji berry tüketiminde dikkat etmesi gereken ve tüketmemesi gereken kişileri şöyle sıralayabiliriz:

  • Kan sulandırıcı kullanan kişiler için sorun olabilir. Kan sulandırıcılarla etkileşime girip kanamayı daha da arttırabilir.
  • Kan şekerinin düşmesine yol açabildiği için şeker hastaları için sorun olabilir.
  • Alerjisi bulunan kişiler için alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
  • Hipertansiyonun ortaya çıkmasına sebep olabilir bu nedenle yüksek tansiyon hastaları için sorun oluşturabilir.
  • Bağırsak sorunu yaşayan bireyler için sorun olabilir. Lifli bir gıda olduğu için ishal gibi bir sorun ortaya çıkabilir.
  • Hamile kadınlarda düşük ihtimalini yükseltebilir.

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goji berry

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