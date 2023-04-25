Zeynep Bastık güneşi görünce mutlu oldu! Bikinili poz

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Zeynep Bastık yeni pozlarıyla dikkat çekti. İç çamaşırsız halleri ve ayaklarıyla adından söz ettiren şarkıcı arkadaşlarıyla bayramda tatile gitti.

Zeynep Bastık günlerdir İstanbul'un havasından şikayet ettikten sonra güneşi görünce mutlu oldu.

Şarkıcı Bastık arkadaşlarıyla gittiği tatilde güneşi görünce hemen bikinisini giyip güneşlendi. Zeynep Bastık'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti.

Pop müziğin başarılı isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Boşanma haberlerinin ardından adı bir çok isimle anılan Zeynep Bastık aşk hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.

