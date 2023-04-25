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Zeynep Bastık güneşi görünce mutlu oldu! Bikinili poz

25.04.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün verdiği pozlarda ayakları gündem olan Zeynep Bastık arkadaşlarıyla gittiği tatilde güneşi görünce mutlu oldu. Kapalı havalarda mutsuz olan Bastık hemen bikinisini giyip güneşlendi.

Zeynep Bastık güneşi görünce mutlu oldu! Bikinili poz

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Zeynep Bastık yeni pozlarıyla dikkat çekti. İç çamaşırsız halleri ve ayaklarıyla adından söz ettiren şarkıcı arkadaşlarıyla bayramda tatile gitti.

Zeynep Bastık günlerdir İstanbul'un havasından şikayet ettikten sonra güneşi görünce mutlu oldu.

İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama... İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...

Şarkıcı Bastık arkadaşlarıyla gittiği tatilde güneşi görünce hemen bikinisini giyip güneşlendi. Zeynep Bastık'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti.

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Pop müziğin başarılı isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Boşanma haberlerinin ardından adı bir çok isimle anılan Zeynep Bastık aşk hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.

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Zeynep Bastık

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