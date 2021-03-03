HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı

Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı

03.03.2021 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 DEAŞ’lı teröristin ve 1 PKK/YPG’li teröristin yakalandığını açıkladı.Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 DEAŞ’lı terörist ve PKK/YPG terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 DEAŞ’lı teröristin ve 1 PKK/YPG’li teröristin yakalandığını açıkladı.
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 DEAŞ’lı terörist ve PKK/YPG terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Konuşanlar bilet nasıl alınır?Konuşanlar bilet nasıl alınır?
Amentü duasının anlamı ve faydalarıAmentü duasının anlamı ve faydaları

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Evlilik vaadiyle kandırıp fuhşa zorlanan Seda'yı ölümle tehdit etmişler

Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın

Sinop'ta şoke eden olay! 6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu! Sağlık çalışanlarına saldırı davasında karar verildi

Sağlık çalışanlarına saldırı davasında karar verildi

Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Damadını ağır yaralayan kayınpedere ömür boyu hapis istendi

Damadını ağır yaralayan kayınpederle ilgili flaş gelişme

Halifelik ne zaman kaldırıldı? İşte halifeliğin kaldırılma tarihi!

Halifelik bugün kaldırıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.