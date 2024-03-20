Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışıyordu! O terörist kıskıvrak yakalandı

Son dakika haberi: Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı.

SAĞ OLARAK YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teknik desteği ile terörist Mehmet Kılıç’ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. Suriye Milli Ordusu güçleri, PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Kılıç’ı bölgeye sızma girişimi sırasında sağ olarak yakaladı.

2019'DA YARALANMIŞ

Terörist Kılıç'ın örgütün 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Şırnak Uludere Karaçalı Karakolu’na yönelik gerçekleştirdiği sızma faaliyetinde de yer aldığı belirtildi.

"Rızgar Amed" kod adlı Mehmet Kılıç, PKK/KCK’ya Mayıs 2015’te Muş Şenyayla kırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla katıldı. Askeri ve ideolojik eğitimlerini tamamlaması akabinde sırasıyla örgütün Irak Metina ve Gare alanlarında görev yaptı. 2018’de örgütte sözde silahlı mücadeleye katıldı. 2019’da TSK tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda yaralanan terörist, 2020’de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi. Terörist Mehmet Kılıç hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “terör amaçlı örgüte üye olma” suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

