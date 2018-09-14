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MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’nın ikinci gününde iki kahraman askerimizi şehit edip birinin naaşını Suriye tarafına kaçıran 9 terörist MİT ile Jandarma’nın başarılı operasyonuyla Suriye’de yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin Afrin'in Raco beldesinde yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Ata, valilik binasında yaptığı basın açıklamasında, 3 Eylül 2018'de Suriye'nin Afrin kenti Raco beldesinde MİT, jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu M.C'nin, YPG/PKK terör örgütü üyesi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Teröristin 2014 yılından itibaren Afrin bölgesinde terör örgütünün sözde "asayiş yapılanması" içinde görev aldığını, Zeytin Dalı Harekatı öncesi ve sonrasında istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf ettiğini anlatan Vali Ata, şöyle konuştu:

mitop

"Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde, Ömeruşağı köyü bölgesindeki operasyonda görevli Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde üsteğmenimizin naaşının kaçırılması olayına karışan terör örgütü üyelerinin isimlerini vermiştir. Bu itiraf neticesinde gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler doğrultusunda olaya karışan diğer 5 terörist ile birlikte olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 9 PKK/KCK-PYD/YPG örgütü mensubu, Afrin'in Raco beldesinde yakalanmıştır."

Erdal Ata, 9 teröristin İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, MİT ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan MİT ve jandarma birimlerinin yürüttüğü başarılı operasyonla Hatay'a getirildiğini kaydetti.

SORGULARININ ARDINDAN ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLECEKLER

Ata, teröristlerin İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adli makamlara teslim edileceğini belirtti.

Bir gazetecinin MİT'in son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarıyla ilgili yorumlarını sorması üzerine ise Vali Ata, "MİT'in 2 gün önce yaptığını biliyorsunuz, başarılı bir operasyonla Reyhanlı'daki patlamada doğrudan doğruya görev alan bir terörist yakalandı ve ülkemize getirildi. Bunun yanında Afrin bölgesinde de gerek MİT, gerekse jandarma istihbaratımız ve emniyet istihbarat birimlerimiz çok başarılı operasyonlara imza atıyorlar. Belki bunların hepsi basınla, kamuoyunla paylaşılmıyor ama orada gerçekten emniyet ve asayişin sağlanması için canla başla çalışıyorlar. Birçok olayı meydana gelmeden arkadaşlarımızın fedakarca çalışması sonrasında önlemiş oluyoruz." yanıtını verdi.

Ata, hem MİT'te görev yapan hem de jandarma ve emniyette fedakarca çalışan ekipleri kutladığını dile getirdi.

Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik'in yakalanmasının ardından gözaltılarının devam edip etmeyeceği konusundaki bir soruya ise Erdal Ata, "Muhtemelen olaya karışan başka isimlerin olduğunu da biliyoruz. İnşallah onların da gereğini yapacağız." şeklinde cevap verdi.

Toplantıda Vali Ata'ya, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin de eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Tüylerım diken diken oluyor Allah hepinizden razı olsun şehitlerimize karşı bızım borcumuZ varolsun Türkiye Cumhuriyetı Devletim Elhamdülillah Türküm
Helal olsun
canlı mı getirdik eğer öyleyse yandık günde 2 öğün 3 çeşit yemekle besleriz...
hadi getirdiniz tamam güzel cezaları ne olacak benim ödediğim vergi onların bogazından geçiyorsa kim buna sebep oluyorsa haram zıkkım olsun bunların cezası idam
REKLAM dan okunmuyor.
MİT... BİRDE TRUMP U PAKETLESE...DÜNYAYI KURTARIR...ZALİMDEN..
Peki ya şehidimizin naaşı nerede?
Aketlemekle kalmayın bize verin. Biz ayrıca paketleriz...
bu operasyonlardan sonra devletin içindeki derin devlet temizlendi gibime geliyor...artık zalimin yaptığı yanına kar kalmıyacak cezasını bulacak buluyorda...
neden yüzleri açık değil. sur daki gibi yine rol olmasın :)) tamımıyla şovv :)
Saglık kontrolunden gecirin cezaevine atın, yedirin içirin, tüm bunlarıda bizim cebimizden karsılayın, bunun adına da Adalet diyelim. Adaletin içinde bile adalet yok
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