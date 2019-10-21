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Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

Teröristler tarafından 11 Ekim'de yapılan havan saldırısında yaralanan asker, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan bir üs bölgesine teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan asker, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı hatırlatıldı. Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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