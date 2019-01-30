Zeytinburnu’da çekilen ve ilçenin dokusunu en iyi yansıtan fotoğrafların yarıştığı Zeytinburnu 8’inci Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Tören sonrası Yansımalar adlı müzik grubunun verdiği konser ise vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeytinburnu’da çekilen ve ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal dokusunu en iyi anlatan fotoğraf karelerinin yarıştığı Zeytinburnu 8’inci Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, yarışmanın seçici kurul üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkun Aral, Erdal Yazıcı, İsmail Küçük, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğrafçıların seçici kurul arasında yer aldığı yarışmaya bin 128 fotoğrafçı 5 bin 553 fotoğrafla katıldı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar renkli veya siyah beyaz fotoğraflarla Zeytinburnu’daki en iyi görüntü ve kompozisyonu yakalamaya çalıştı.

Usta fotoğraf sanatçılarının değerlendirmesi sonrası serbest kategoride ’Zeytinburnu’da hayat’ adlı fotoğrafıyla Mahmut Enç birinci olarak 6 bin lira, çocuk isimli fotoğrafıyla ikinciliği elde eden Didem Sevinç Bayazıt 4 bin lira ve üçüncü olarak Emek adlı fotoğrafıyla Erdem Kaya 3 bin liranın sahibi oldu.

Foto öykü kategorisinde ise, Hamza Günlüğü adlı fotoğrafıyla Adem Türkel birinci olarak 8 bin lira, Durak isimli fotoğrafıyla ikinciliği elde eden Gülten Akıncı Engin 6 bin lira ve üçüncü olarak Dönüşüm adlı fotoğrafıyla Soner Ulu 4 bin liranın sahibi oldu.